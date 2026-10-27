رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" در گیلان

دبیر رویداد ملی رهبران ایران مقاوم از برگزاری رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" به میزبانی گیلان خبرداد و گفت: در این رویداد در قالب نشست‌های به دنبال استخراج مولفه های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهیدان مکتب مقاومت در سراسر کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان بامداد در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" به میزبانی استان گیلان اظهار کرد: ما در سلسله نشست‌های "رهبران ایران مقاوم" به دنبال استخراج مولفه های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهیدان مکتب مقاومت در سراسر کشور هستیم.

 

دبیر رویداد ملی رهبران ایران مقاوم خاطرنشان کرد: ما برای دستیابی به درک دقیق و علمی از سیر تکاملی مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری در تاریخ معاصر ایران، ضروری است از نگاه تک بعدی یا تقلیل گرایانه که مقاومت را صرفا در درگیری های فیزیکی و نظامی خلاصه می کند فراتر برویم. نبرد امت اسلامی با نظام سلطه، نبردی کاملا ترکیبی است. 

بامداد تدوین دکترین عملیاتی برای آینده و ارایه به نسل جوان و فعالان فرهنگی اجتماعی را از جمله اهداف برگزاری این رویداد اندیشه‌ای دانست و گفت: تمامی قهرمانانی که در این رویداد به آن ها پرداخته می شود در زمان و جغرافیای خود یک رهبر اجتماعی و پیشران مردمی بودند و برای اعتلای ایران ذیل مکتب مقاومت که عدم تسلیم در برابر زور و ظالمان است، مجاهدت کردند. 

معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان این که اولین نشست از سلسله نشست های رهبران ایران مقاوم در تاریخ ۶ آبان ماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ در تالار مرکزی رشت برگزار می شود، افزود: در این نشست که به صورت گفتگو و با حضور چهار مهمان اندیشه ورز از استان و کشور برگزار می شود به تطبیق شخصیت شهیدان امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای، میرزاکوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی پرداخته خواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه این رویداد ملی تداوم خواهد داشت و نشست‌های بعدی در استان های مختلف برگزار شده و به شخصیت های هویتی آن استان پرداخته می‌شود افزود: در همه نشست ها در استان های مختلف به شخصیت  آقای شهید به عنوان میراث دار تمام قهرمانان ملی و قله ی این حرکت در مکتب مقاومت و حاج قاسم سلیمانی در کنار شخصیت استانی پرداخته می شود. 

دبیر رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" اظهار کرد: لازم به ذکر است که در نشست رهبران ایران مقاوم استان گیلان از ستاد جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور مهمانانی حضور خواهند داشت.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: رویداد ، گیلان
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