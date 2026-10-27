رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان بامداد در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" به میزبانی استان گیلان اظهار کرد: ما در سلسله نشست‌های "رهبران ایران مقاوم" به دنبال استخراج مولفه های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهیدان مکتب مقاومت در سراسر کشور هستیم.

دبیر رویداد ملی رهبران ایران مقاوم خاطرنشان کرد: ما برای دستیابی به درک دقیق و علمی از سیر تکاملی مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری در تاریخ معاصر ایران، ضروری است از نگاه تک بعدی یا تقلیل گرایانه که مقاومت را صرفا در درگیری های فیزیکی و نظامی خلاصه می کند فراتر برویم. نبرد امت اسلامی با نظام سلطه، نبردی کاملا ترکیبی است.

بامداد تدوین دکترین عملیاتی برای آینده و ارایه به نسل جوان و فعالان فرهنگی اجتماعی را از جمله اهداف برگزاری این رویداد اندیشه‌ای دانست و گفت: تمامی قهرمانانی که در این رویداد به آن ها پرداخته می شود در زمان و جغرافیای خود یک رهبر اجتماعی و پیشران مردمی بودند و برای اعتلای ایران ذیل مکتب مقاومت که عدم تسلیم در برابر زور و ظالمان است، مجاهدت کردند.

معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان این که اولین نشست از سلسله نشست های رهبران ایران مقاوم در تاریخ ۶ آبان ماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ در تالار مرکزی رشت برگزار می شود، افزود: در این نشست که به صورت گفتگو و با حضور چهار مهمان اندیشه ورز از استان و کشور برگزار می شود به تطبیق شخصیت شهیدان امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای، میرزاکوچک جنگلی و حاج قاسم سلیمانی پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این رویداد ملی تداوم خواهد داشت و نشست‌های بعدی در استان های مختلف برگزار شده و به شخصیت های هویتی آن استان پرداخته می‌شود افزود: در همه نشست ها در استان های مختلف به شخصیت آقای شهید به عنوان میراث دار تمام قهرمانان ملی و قله ی این حرکت در مکتب مقاومت و حاج قاسم سلیمانی در کنار شخصیت استانی پرداخته می شود.

دبیر رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" اظهار کرد: لازم به ذکر است که در نشست رهبران ایران مقاوم استان گیلان از ستاد جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور مهمانانی حضور خواهند داشت.

منبع: روابط عمومی