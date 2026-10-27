باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، به طور رسمی با باشگاه فجر سپاسی قرارداد امضا کرد. این بازیکن برای گذراندن دوره خدمت سربازی راهی شیراز شده و تا پایان این دوره، بازیکن این باشگاه خواهد بود.

بیرانوند صبح دیروز در پادگان آموزشی شهرستان آباده اقدامات اداری مربوط به خدمت سربازی خود را انجام داد و امروز نیز با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد رسمی خود را به امضا رساند.

با توجه به اینکه مهلت نقل و انتقالات تابستانی به پایان رسیده است، بیرانوند قادر نیست در نیم‌فصل نخست به میادین فجر سپاسی برود و باید تا بازه زمانی نقل و انتقالات نیم‌فصل دوم، منتظر اضافه شدن به لیست تیم باشد. بر این اساس، در هفته‌های باقی‌مانده از نیم‌فصل اول، ترکیب دروازه‌بان‌های فجر سپاسی همچنان با حضور علی غلامزاده، علیرضا رضایی و عرفان اسفندیاری تشکیل خواهد شد.