موسسه تصویر شهر فراخوان «جانِ شهر» با محوریت فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در زیست شهری را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جانِ شهر» طرح و برنامه‌ای برای ایده‌پردازی، هم‌افزایی، استعدادیابی و درنهایت تولید آثار سینمایی و تصویری با موضوعات شهری است.

«جانِ شهر» با شعار «جانِ شهر، در میانِ جانِ ما» و با اهدافی چون تبدیل مسائل فرهنگی و سبک زندگی شهری به روایت‌های سینمایی روی موضوعات شهر محترم (آداب اجتماعی)، شهر خوش‌پوش (پوشش ایرانی-اسلامی)، شهر خوش‌بو (پاکیزگی فردی و اجتماعی)، شهر چشم‌نواز (مبلمان شهری)، شهر همسایه (فرهنگ محله)، شهرِ هم‌دل (روابط شهروندی)، شهر خاطر جمع (امنیت)، شهر یادگار (آداب و رسوم ایرانی) شهر آئین (آئین‌های مذهبی)، شهر حرکت (حمل و نقل عمومی)، شهر خانواده (تحکیم خانواده)، شهر جوان (جوانی جمعیت)، شهر سلامت (سلامت جسم و روان)، شهر روزی (کار و تلاش) و شهر دلاور (دفاع از سرزمین، غیرت و جوانمردی) تاکید و تمرکز دارد.

نویسندگان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت تصویر شهر به نشانی tasvireshahr.ir آثار خود با این منظومه موضوعی و در قالب طرح و فیلمنامه سینمایی (و انیمیشن) را از ۹ آبان تا ۹ آذر ۱۴۰۵ ارسال کنند.

منبع: روابط عمومی تصویر شهر

برچسب ها: فراخوان ، موسسه تصویر شهر
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