سی‌وپنجمین مانور ملی مهتاب با هدف مقابله با برق‌خواری و کاهش تلفات شبکه در شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌وپنجمین مانور ملی مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق شیراز با جمع‌آوری ۸۸ انشعاب غیرمجاز، احصای ۴۰۰ هزار و ۲۰۵ کیلووات‌ساعت انرژی، بررسی ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی و جمع‌آوری یک‌هزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز برگزار شد؛ مانوری هدفمند که با تمرکز بر مقابله با برق‌خواری، کاهش تلفات غیرفنی، شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مشترکان، گام دیگری در مسیر ارتقای پایداری شبکه و مدیریت مصرف برق به شمار می‌رود.

احمدرضا خسروی با اشاره به اهمیت تداوم اجرای مانور‌های ملی مهتاب اظهار کرد: برگزاری سی‌وپنجمین مانور مهتاب نشان‌دهنده استمرار رویکرد هدفمند صنعت برق در مقابله با مصارف غیرمجاز، شناسایی تخلفات و صیانت از منابع ملی انرژی است. تکرار منظم این مانور‌ها فرصتی برای شناسایی کانون‌های تخلف، رفع انحرافات موجود و تقویت نظارت میدانی فراهم می‌کند و در کنار اقدامات فنی، نقش مهمی در ارتقای انضباط مصرف و کاهش تلفات شبکه دارد.

او افزود: یکی از اهداف اصلی طرح ملی مهتاب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز برق و مقابله با استفاده غیرقانونی از انرژی یارانه‌ای، به‌ویژه در مصارف نامتعارف و استخراج غیرمجاز رمزارز است. برخورد مستمر و ضابطه‌مند با این تخلفات، علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی و تحمیل هزینه به صنعت برق، به توزیع عادلانه‌تر منابع و حفظ حقوق مشترکانی کمک می‌کند که مصرف برق خود را در چارچوب مقررات انجام می‌دهند.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سی‌وپنجمین مانور مهتاب خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۸۸ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و میزان انرژی احصاشده از این محل ۴۰۰ هزار و ۲۰۵ کیلووات‌ساعت ثبت شد. همچنین ۶۶ انشعاب از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز واگذار شد که این اقدام در کنار مقابله با تخلفات، زمینه ساماندهی مصارف و بهره‌مندی قانونی متقاضیان از خدمات برق را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: کنترل مصارف کشاورزی و شناسایی موارد انحراف از الگوی مصرف نیز از محور‌های مهم این مانور بود؛ به‌گونه‌ای که ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و ۶۶ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و بد‌مصرفی انجام شد. این اقدامات به شناسایی دقیق‌تر تخلفات، مدیریت بار و جلوگیری از مصرف خارج از ضوابط کمک می‌کند و در شرایط محدودیت منابع انرژی، اهمیت مضاعفی دارد.

او با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اندازه‌گیری و افزایش دقت پایش مصرف برق گفت: توسعه نصب کنتور‌های استاندارد و هوشمند، تعویض شمارشگر‌های معیوب، نصب فیوز‌های محدودکننده و شناسایی دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری از اقدامات مکمل طرح مهتاب است. اجرای هم‌زمان این برنامه‌ها ضمن افزایش شفافیت در اندازه‌گیری مصرف، امکان مدیریت مؤثرتر بار، کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه را فراهم می‌کند.

خسروی تصریح کرد: استمرار برگزاری مانور‌های مهتاب بیانگر آن است که مقابله با تخلفات حوزه برق، اقدامی مقطعی نیست؛ بلکه نیازمند نظارت مستمر، شناسایی هوشمندانه نقاط پرخطر، اجرای دقیق مقررات و همکاری مشترکان است. هدف نهایی این اقدامات، کاهش هدررفت انرژی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شبکه و فراهم‌کردن زمینه ارائه خدمات پایدارتر و باکیفیت‌تر به شهروندان است.

محمد حضرتی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اظهار کرد: در سی‌وپنجمین مانور مهتاب، ۳۳ دستگاه شمارشگر نصب و ۲۵ کنتور معیوب تعویض شد. انرژی احصاشده از محل تعویض کنتور‌ها نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلووات‌ساعت گزارش شده است. همچنین ۳۵ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۳۸ مورد دستکاری در کنتور‌ها شناسایی شد که این اقدامات در افزایش دقت اندازه‌گیری، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کنترل مصارف غیرمجاز اهمیت دارد.

حضرتی افزود: در بخش دیگری از این مانور، ۶۵ انشعاب جدید در انتظار نصب شمارشگر شناسایی و پیگیری شد، ۲۵ مورد تست و بررسی انشعاب مساجد انجام گرفت و یک‌هزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد.

این اقدامات در کنار بازدید از مصارف نامتعارف و بررسی انشعاب‌های کشاورزی، بخشی از برنامه جامع طرح مهتاب برای شناسایی و رفع تخلفات، ساماندهی انشعاب‌ها و کاهش تلفات غیرفنی شبکه است. تداوم این عملیات می‌تواند با افزایش انضباط در مصرف برق، بهبود وضعیت تجهیزات اندازه‌گیری و تقویت نظارت بر شبکه، زمینه بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع انرژی را فراهم کند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: مانور ، مهتاب ، انرژی ، شرکت توزیع برق شیراز ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز/احصای بیش از ۴۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی
موفقیت طرح مهتاب در خرداد ۱۴۰۵/ جمع‌آوری ۲۸ کیلومتر کابل غیرمجاز
کشف ۸۶ انشعاب غیرمجاز و احصای بیش از ۳۴۵ هزار کیلووات‌ساعت انرژی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوشش بیش از ۱۴۰ بیماری خاص و صعب‌العلاج توسط بیمه سلامت
گرانی مسکن و ناتوانی کارگران فارس در خانه‌دار شدن
اجرای ۴ هزار برنامه در مدارس فارس به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی
آخرین اخبار
اجرای ۴ هزار برنامه در مدارس فارس به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی
پوشش بیش از ۱۴۰ بیماری خاص و صعب‌العلاج توسط بیمه سلامت
گرانی مسکن و ناتوانی کارگران فارس در خانه‌دار شدن
از کلاس درس تا آسمان حرم؛ یادواره‌ای برای همکلاسی‌های پروازی + فیلم
دویست‌وچهلمین شب تجمع مردمی در شیراز/ وقتی روضه و حماسه در هم می‌آمیزد + فیلم
روایت ناگفته از نجات ۱۲ توریست اسپانیایی در حادثه شاهچراغ (ع) + فیلم
انتقام شهدای حرم شاهچراغ(ع) به‌زودی محقق می‌شود + فیلم
گلباران مزار شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) + فیلم
چهارم آبان؛ غروب خاموشی که در حافظه شاهچراغ روشن ماند
آمادگی دادگستری فارس برای حمایت از ورزشکاران زندانی
از بازداشت عاملان درگیری تا توقیف محموله‌های قاچاق
تزریق ۲۴۰ میلیارد تومان به ناوگان عملیاتی برق فارس
پیشتازی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در انطباق راهبرد‌های فنی با الزامات پدافند غیرعامل
دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان کازرون
از خاک تا شکر؛ کمباین‌ها در اقلید به دل مزارع می‌زنند
تأکید بر توسعه فرهنگ پدافند مردم‌محور در مدارس فارس/ جنایت لامرد؛ ابعادی کم‌سابقه در تاریخ تهدیدها
پیش‌بینی ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین مالی طرح‌های سفر رئیس‌جمهور به فارس