باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌وپنجمین مانور ملی مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق شیراز با جمع‌آوری ۸۸ انشعاب غیرمجاز، احصای ۴۰۰ هزار و ۲۰۵ کیلووات‌ساعت انرژی، بررسی ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی و جمع‌آوری یک‌هزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز برگزار شد؛ مانوری هدفمند که با تمرکز بر مقابله با برق‌خواری، کاهش تلفات غیرفنی، شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مشترکان، گام دیگری در مسیر ارتقای پایداری شبکه و مدیریت مصرف برق به شمار می‌رود.

احمدرضا خسروی با اشاره به اهمیت تداوم اجرای مانور‌های ملی مهتاب اظهار کرد: برگزاری سی‌وپنجمین مانور مهتاب نشان‌دهنده استمرار رویکرد هدفمند صنعت برق در مقابله با مصارف غیرمجاز، شناسایی تخلفات و صیانت از منابع ملی انرژی است. تکرار منظم این مانور‌ها فرصتی برای شناسایی کانون‌های تخلف، رفع انحرافات موجود و تقویت نظارت میدانی فراهم می‌کند و در کنار اقدامات فنی، نقش مهمی در ارتقای انضباط مصرف و کاهش تلفات شبکه دارد.

او افزود: یکی از اهداف اصلی طرح ملی مهتاب، جلوگیری از برداشت غیرمجاز برق و مقابله با استفاده غیرقانونی از انرژی یارانه‌ای، به‌ویژه در مصارف نامتعارف و استخراج غیرمجاز رمزارز است. برخورد مستمر و ضابطه‌مند با این تخلفات، علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی و تحمیل هزینه به صنعت برق، به توزیع عادلانه‌تر منابع و حفظ حقوق مشترکانی کمک می‌کند که مصرف برق خود را در چارچوب مقررات انجام می‌دهند.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سی‌وپنجمین مانور مهتاب خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۸۸ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و میزان انرژی احصاشده از این محل ۴۰۰ هزار و ۲۰۵ کیلووات‌ساعت ثبت شد. همچنین ۶۶ انشعاب از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز واگذار شد که این اقدام در کنار مقابله با تخلفات، زمینه ساماندهی مصارف و بهره‌مندی قانونی متقاضیان از خدمات برق را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: کنترل مصارف کشاورزی و شناسایی موارد انحراف از الگوی مصرف نیز از محور‌های مهم این مانور بود؛ به‌گونه‌ای که ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و ۶۶ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و بد‌مصرفی انجام شد. این اقدامات به شناسایی دقیق‌تر تخلفات، مدیریت بار و جلوگیری از مصرف خارج از ضوابط کمک می‌کند و در شرایط محدودیت منابع انرژی، اهمیت مضاعفی دارد.

او با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اندازه‌گیری و افزایش دقت پایش مصرف برق گفت: توسعه نصب کنتور‌های استاندارد و هوشمند، تعویض شمارشگر‌های معیوب، نصب فیوز‌های محدودکننده و شناسایی دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری از اقدامات مکمل طرح مهتاب است. اجرای هم‌زمان این برنامه‌ها ضمن افزایش شفافیت در اندازه‌گیری مصرف، امکان مدیریت مؤثرتر بار، کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه را فراهم می‌کند.

خسروی تصریح کرد: استمرار برگزاری مانور‌های مهتاب بیانگر آن است که مقابله با تخلفات حوزه برق، اقدامی مقطعی نیست؛ بلکه نیازمند نظارت مستمر، شناسایی هوشمندانه نقاط پرخطر، اجرای دقیق مقررات و همکاری مشترکان است. هدف نهایی این اقدامات، کاهش هدررفت انرژی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شبکه و فراهم‌کردن زمینه ارائه خدمات پایدارتر و باکیفیت‌تر به شهروندان است.

محمد حضرتی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اظهار کرد: در سی‌وپنجمین مانور مهتاب، ۳۳ دستگاه شمارشگر نصب و ۲۵ کنتور معیوب تعویض شد. انرژی احصاشده از محل تعویض کنتور‌ها نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلووات‌ساعت گزارش شده است. همچنین ۳۵ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۳۸ مورد دستکاری در کنتور‌ها شناسایی شد که این اقدامات در افزایش دقت اندازه‌گیری، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کنترل مصارف غیرمجاز اهمیت دارد.

حضرتی افزود: در بخش دیگری از این مانور، ۶۵ انشعاب جدید در انتظار نصب شمارشگر شناسایی و پیگیری شد، ۲۵ مورد تست و بررسی انشعاب مساجد انجام گرفت و یک‌هزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد.

این اقدامات در کنار بازدید از مصارف نامتعارف و بررسی انشعاب‌های کشاورزی، بخشی از برنامه جامع طرح مهتاب برای شناسایی و رفع تخلفات، ساماندهی انشعاب‌ها و کاهش تلفات غیرفنی شبکه است. تداوم این عملیات می‌تواند با افزایش انضباط در مصرف برق، بهبود وضعیت تجهیزات اندازه‌گیری و تقویت نظارت بر شبکه، زمینه بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع انرژی را فراهم کند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس