تعدادی از آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در روزهای برگزاری جشنواره، در برخی از فرهنگسراها و میادین پایتخت اکران خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاوه بر اکران آثار خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در خانه جشنواره (پردیس سینمایی ملت)، تعدادی از فرهنگسراهای شهر تهران و میادین محل تجمع ملت مبعوث‌شده نیز میزبان آثار جشنواره نوزدهم خواهند بود.

بر این اساس، فرهنگسرای ابن سینا در منطقه ۲، فرهنگسرای ارسباران و رسانه در منطقه ۳، فرهنگسرای اشراق در منطقه ۴، فرهنگسرای فردوس در منطقه ۵، فرهنگسرای اندیشه در منطقه ۷، فرهنگسرای گلستان درمنطقه ۸، فرهنگسرای عطار و انقلاب در منطقه ۱۰، فرهنگسرای خاوران در منطقه ۱۵ و فرهنگسرای سپهبد شهید قاسم سلیمانی در منطقه ۱۷، آثار بخش‌های مختلف جشنواره را روی پرده خواهند برد.

همچنین، میادین اصلی و محل تجمع‌های شبانه اهالی پایتخت همچون میادین ولیعصر(عج)، انقلاب، جمهوری، ابوذر، بریانک و هلال احمر نیز شاهد پخش آثار جشنواره نوزدهم مقاومت خواهند بود. جزئیات و زمانبندی پخش فیلم‌ها متعاقباً از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره فیلم مقاومت ، فرهنگسرا
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