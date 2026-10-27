Lباشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جهانگیر اسلام‌پرست رئیس سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: تا به امروز از مجموع ۴۰ هزار دانش‌آموز شرکت‌کننده در اردوهای راهیان نور غرب و شمال‌غرب کشور بیش از ۲۵ هزار نفر از دانش‌آموزان استان اعزام شده‌اند و برنامه‌ریزی امسال ما شامل اعزام ۲ هزار دانش‌آموز به مناطق راهیان نور جنوب کشور خوزستان و شهرستان میناب در قالب اردوهای پنج‌روزه ویژه دوره‌های متوسطه اول و دوم است.

وی با اشاره به پویش‌ها و اقدامات فرهنگی این سازمان گفت: در پویش «خط امین ۲» بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز استان آثار، ایده‌ها و طرح‌های خود را ثبت کردند و همچنین در حوزه فضای مجازی ضمن راه‌اندازی باشگاه صدرا و تشکل پکو دوره‌های آموزش نسل چهارم برای توانمندسازی دانش‌آموزان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود.

اسلام پرست افزود: در همین راستا پس از پیگیری‌های دو ساله مجوز پایگاه خبری نبض مدرسه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد که امروز از آن رونمایی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی درباره اقدامات محرومیت‌زدایی و عمرانی تصریح کرد: در قالب طرح شهید عجمیان و با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس، آموزش‌وپرورش، سپاه و بسیج ۶۴۰ مدرسه در سطح استان شاداب‌سازی و بهسازی شد که قرارگاه استانی با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد تومان در شهرستان محروم سردشت متمرکز بود.

وی گفت: همچنین در راستای پویش همکلاسی مهربان نزدیک به ۴ هزار بسته لوازم‌التحریر و پوشاک با همکاری بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و کمیته امداد توزیع شد و با هماهنگی آموزش‌وپرورش تولیدی‌ها موظف به تأمین رایگان لباس برای دانش‌آموزان نیازمند شدند.

اسلام‌پرست در حوزه علمی و آموزشی نیز گفت: از استان آذربایجان‌غربی ۵۴۰۰ دانش‌آموز در لیگ علمی نوپایان شرکت کردند که ۱۰ تیم در قالب ۴۵ نفر به مرحله کشوری که از یکشنبه آینده در اردوگاه الزهرا تهران آغاز خواهد شد؛ راه یافتند و استان ما حائز بالاترین تعداد تیم در کشور شد.

وی راه‌اندازی سامانه «سپهر جو» برای پشتیبانی علمی و مشاوره‌ای فرماندهان واحدهای بسیج با کمک برترین معلمان استان و تهران را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

وی در خصوص درس آمادگی دفاعی نیز بیان کرد: ۴۴ سرمربی استانی و یک هزار دبیر این درس را به صورت مشترک میان آموزش‌وپرورش و سپاه پوشش می‌دهند و هشت نمره این درس و آموزش عملی کاملاً توسط بسیج دانش‌آموزی اجرا می‌شود.

اسلام‌پرست شعار محوری هفته بسیج دانش‌آموزی امسال را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» عنوان کرد و گفت: برنامه‌های روز ۱۳ آبان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش شامل پویش دست‌سازه‌های استکبارستیزی و پویش‌های مجازی برگزار خواهد شد و امسال نیز دانش‌آموزان همچون سال گذشته که به نیابت از شهید نادر علیزاده حضور یافته بودند، به نیابت از شهدای استان و دانش‌آموزان شهید و شهیده مدرسه شجره طیبه میناب در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.