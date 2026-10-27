باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در شرایطی برگزار می‌شود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نه بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، و نه گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار و چهره اصلی مخالفان، احتمالاً نخواهند توانست به همراه متحدان خود حدنصاب لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.

در نظام انتخاباتی رژیم صهیونیستی، کل سرزمین‌های اشغالی یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و رأی‌دهندگان با انتخاب فهرست احزاب، نمایندگان خود را برای ۱۲۰ کرسی کنست تعیین می‌کنند. نخست‌وزیر مستقیماً انتخاب نمی‌شود، بلکه باید از حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده برخوردار باشد.

از آنجا که هیچ حزب واحدی معمولاً به اکثریت پارلمان دست نمی‌یابد، کابینه‌ها اغلب از طریق ائتلاف میان احزابی با مواضع سیاسی نسبتاً نزدیک تشکیل می‌شوند.

وادی ابونصار، کارشناس مسائل سیاسی رژیم صهیونیستی، در گفت‌و‌گو با آناتولی چهار سناریوی احتمالی پس از انتخابات را تشریح کرده است.

سناریوی نخست؛ تشکیل کابینه ائتلافی معمول

ابونصار گفت: «سناریوی نخست این است که نتانیاهو یا آیزنکوت بتواند از طریق ائتلاف با احزابی که در انتخابات کرسی به دست می‌آورند، کابینه معمولی تشکیل دهد.»

او با توجه به نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دهند هیچ‌یک از دو اردوگاه به حدنصاب ۶۱ کرسی نمی‌رسند، این سناریو را دشوار دانست؛ با این حال، آن را کاملاً منتفی ندانست.

این کارشناس افزود گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیزنکوت در تلاش است شماری از نمایندگان احزاب حریدی، یعنی گروه‌های یهودی ارتدوکس افراطی، را برای حمایت از کابینه احتمالی خود متقاعد کند.

سناریوی دوم؛ تشکیل کابینه اقلیت با حمایت احزاب عرب

بر اساس سناریوی دوم، آیزنکوت کابینه اقلیت تشکیل می‌دهد که بدون ورود احزاب عرب به ائتلاف حاکم، از آرای آنها در کنست برخوردار می‌شود.

احزاب عرب رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که می‌توانند در ازای دریافت تضمین‌هایی درباره حقوق و مطالبات شهروندان عرب، حمایت پارلمانی لازم را در اختیار آیزنکوت قرار دهند. هدف این حمایت، جلوگیری از ادامه فعالیت کابینه کنونی به‌عنوان کابینه موقت است؛ کابینهی که وزیران راست افراطی، ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، نیز در آن حضور دارند.

فهرست مشترک، ائتلافی متشکل از سه حزب عربی به رهبری یوسف جبارین، و فهرست متحد عربی به رهبری منصور عباس، آمادگی خود را برای حمایت از کابینه تحت رهبری آیزنکوت از خارج ائتلاف اعلام کرده‌اند.

در مقابل، این احزاب خواستار اقداماتی از جمله توقف تخریب خانه‌ها، مقابله با جرم و جنایت در جوامع عربی و ایجاد چشم‌اندازی سیاسی در قبال فلسطینیان شده‌اند.

آیزنکوت تاکنون موضع قطعی خود را درباره این پیشنهاد اعلام نکرده، هرچند پیش‌تر با حضور احزاب عرب در ائتلافی که قصد تشکیل آن را دارد، مخالفت کرده است.

بر اساس نظرسنجی‌ها، احتمال دارد ۱۳ فهرست انتخاباتی وارد کنست شوند که دو فهرست نماینده شهروندان عرب هستند. اعراب حدود ۲۰ درصد از جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود احزاب عرب در مجموع ۱۴ تا ۱۵ کرسی به دست آورند؛ ظرفیتی که می‌تواند در تعیین سرنوشت کابینه آینده نقش مهمی ایفا کند.

سناریوی سوم؛ تشکیل کابینه وحدت ملی

به گفته ابونصار، سناریوی سوم تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو، آیزنکوت و دیگر احزاب سیاسی است.

او گفت در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی این احتمال مطرح شده است که اگر انتخابات به بن‌بست برسد و هیچ‌یک از دو اردوگاه نتواند اکثریت لازم را کسب کند، کابینه وحدت ملی تشکیل شود.

به گفته این کارشناس، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد از چنین گزینه‌ای حمایت می‌کند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز با این سناریو موافق‌اند.

ابونصار توضیح داد که در چنین کابینهی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب یاشار به رهبری آیزنکوت، در کنار احزاب دیگر حضور خواهند داشت؛ اما حزب راست افراطی «قدرت یهودی» به رهبری بن‌گویر و حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری اسموتریچ از آن کنار گذاشته خواهند شد.

با این حال، مانع اصلی این سناریو مخالفت احزاب اپوزیسیون با حضور در کابینهی به رهبری نتانیاهو یا مشارکت در کابینهی است که او در آن حضور دارد. این در حالی است که نتانیاهو ظاهراً با تشکیل کابینه وحدت ملی و تقسیم دوره نخست‌وزیری با آیزنکوت موافق است، مشروط بر اینکه ابتدا خودش این سمت را در اختیار داشته باشد.

ابونصار گفت: «احزاب مخالف لزوماً با مشارکت در کابینه وحدت ملی با حزب لیکود مخالف نیستند، بلکه با شخص نتانیاهو مشکل دارند.»

او افزود در برخی محافل سیاسی رژیم صهیونیستی این احتمال نیز مطرح شده است که هرتزوگ در پرونده‌های فساد نتانیاهو او را عفو کند و در مقابل، نتانیاهو از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کند.

با این حال، نتانیاهو اعلام کرده است که حتی در صورت شکست در انتخابات نیز از سیاست کناره‌گیری نخواهد کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سه پرونده جداگانه فساد، موسوم به پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰، با اتهام‌های رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبه‌رو است.

همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد. بر اساس گزارش آناتولی، از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۴ هزار نفر در این منطقه کشته شده‌اند.

بن‌گویر نیز مدعی شده است که نتانیاهو از حضور در عکس‌های مشترک با او اجتناب کرده، زیرا در پی فراهم‌کردن زمینه تشکیل کابینه وحدت ملی با آیزنکوت است.

سناریوی چهارم؛ بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد

در سناریوی چهارم، نه نتانیاهو و نه مخالفان او موفق به تشکیل کابینه نخواهند شد و کابینه کنونی تا زمان برگزاری انتخابات بعدی، چند ماه بعد، به‌عنوان کابینه موقت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ابونصار گفت: «در سناریوی چهارم، انتخابات پس از چند ماه تکرار می‌شود و تا آن زمان کابینه کنونی به‌عنوان کابینه موقت باقی می‌ماند؛ تا اینکه کابینه جدید تشکیل شود.»

او افزود: «اگر نتانیاهو نتواند کابینه تشکیل دهد، این همان سناریویی است که ترجیح خواهد داد و برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.»

بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، انتخابات کنست معمولاً هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود.

این انتخابات برای آینده سیاسی نتانیاهوی ۷۶ ساله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه او علاوه بر مواجهه با اتهام‌های فساد که در صورت محکومیت می‌تواند به زندان منجر شود، با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی نیز روبه‌رو است.

منبع: خبرگزاری آناتولی