باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اینترنت در سال‌های اخیر به یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است؛ زیرساختی که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های نوپا برای ارائه خدمات، توسعه محصولات، ارتباط با مشتریان و گسترش بازار‌های خود به آن وابسته‌اند.

در این میان، شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، خدمات برخط و فناوری اطلاعات، بیش از بسیاری از بخش‌های دیگر به دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت نیاز دارند. از این رو، هرگونه اختلال یا محدودیت در شبکه ارتباطی می‌تواند علاوه بر ایجاد وقفه در ارائه خدمات، بر روند توسعه فناوری و فعالیت اقتصادی این شرکت‌ها تأثیر بگذارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به کاربران و مصرف‌کنندگان وابسته است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت فراهم بودن دسترسی اینترنت برای یک شرکت، محدودیت دسترسی مشتریان می‌تواند ارائه خدمات و فعالیت اقتصادی آن را با چالش مواجه کند.

در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های مطرح درباره سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، چگونگی مواجهه با محدودیت‌های اینترنتی و امکان جلوگیری از اختلال در فعالیت این شرکت‌هاست؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تنها با فراهم کردن دسترسی ویژه برای کسب‌وکار‌ها قابل حل نباشد و نیازمند توجه به ارتباط متقابل شرکت‌های فناورانه و کاربران آنها باشد.

قطع اینترنت نباید نخستین راهکار باشد

در همین زمینه، اختیاری، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: اعتقاد ما این است که باید به موضوع اینترنت با نگاه فناورانه توجه شود، نه صرفاً از منظر سایر نگاه‌ها و ملاحظاتی که ممکن است درباره آن وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر پیامد‌های قطع یا کند شدن اینترنت افزود: وقتی اینترنت به هر دلیلی قطع یا کند می‌شود، نخستین تأثیر آن بر توسعه فناوری کشور است و علاوه بر توسعه فناوری، رفاه مردم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اختیاری با بیان اینکه اینترنت یکی از بستر‌های مهم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است، تصریح کرد: اعتقاد داریم شبکه ارتباطی و زیرساخت اینترنت نباید قطع شود. ممکن است مسائل مختلفی درباره اینترنت وجود داشته باشد که بتوان آنها را در همین بستر بررسی و مدیریت کرد، اما اینکه نخستین راهکار برای مواجهه با این مسائل، قطع اینترنت باشد، لزوماً بهترین راهکار نیست و باید روش‌های بهتری اتخاذ شود.

تصمیم‌گیری درباره محدودیت اینترنت در اختیار معاونت علمی نیست

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان از محدودیت‌های اینترنتی مستثنا خواهند شد، گفت: نمی‌توانیم چنین موضوعی را تضمین کنیم، اما تلاش می‌کنیم شرکت‌های دانش‌بنیان با این محدودیت‌ها مواجه نشوند.

وی ادامه داد: موضوع اینترنت و تصمیم‌گیری درباره قطع یا محدودسازی آن در اختیار معاونت علمی نیست و در مراجع دیگری درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، اما هر زمان اینترنت قطع می‌شود، ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم و خواستار بازگشت اتصال اینترنت هستیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان از مردم جدا نیستند

اختیاری با تأکید بر اینکه نمی‌توان فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را مستقل از دسترسی اینترنتی مردم در نظر گرفت، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان از مردم جدا نیستند. برای مثال، شرکتی دانش‌بنیان را در نظر بگیرید که اپلیکیشن فروش بلیت دارد؛ اگر مردم به اینترنت متصل نباشند، این شرکت چگونه می‌تواند بلیت خود را بفروشد؟

وی با اشاره به ارتباط متقابل شرکت‌های فناورانه و کاربران آنها خاطرنشان کرد: فعالیت این شرکت‌ها و دسترسی مردم به اینترنت به یکدیگر وابسته است و باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

بر این اساس، اظهارات معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی نشان می‌دهد که از نگاه این معاونت، پایداری دسترسی به اینترنت تنها مطالبه شرکت‌های فناورانه نیست، بلکه به دلیل وابستگی خدمات این شرکت‌ها به کاربران، با تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها و رفاه عمومی نیز ارتباط مستقیم دارد؛ موضوعی که ضرورت توجه به پیامد‌های فناورانه و اقتصادی تصمیمات مرتبط با محدودیت اینترنت را برجسته می‌کند.