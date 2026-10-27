فوتبال جهان در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فوتبال جهان در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فوتبال جهان ، لیگ اروپا ، حواشی ورزش
خبرهای مرتبط
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
آخرین اخبار
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
از ماجرای هشدار دپارتمان VAR تا لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
تخلفات را تأیید کردید، چرا ما را بازنده اعلام کردید؟
سعید اسماعیلی چهارمین طلایی ایران شد
علیرضا مهمدی نقره‌ای شد
رای نهایی جنجالی‌ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران
پایان همکاری شهبا و مس شهربابک؛ تغییر در کادر فنی مس
از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس
فیلمی از آموزش سنگ زدن در زورخانه
قرارداد علیرضا بیرانوند با فجر سپاسی بسته شد
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی
اعلام برنامه فروش بلیت دربی فوتبال بانوان
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نبود پلی میکر در پرسپولیس احساس می‌شود