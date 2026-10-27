باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: افراد باز نشسته و سالمندان علاوه بر پوشش بیمه‌ای پایه، تحت پوشش بیمه تکمیلی هم قرار خواهند گرفت.

به گفته وی منابعی را برای بیمه تکمیلی سالمندان در نظر گرفته‌ایم و این طرح مصوب شده است؛ برای اختصاص بودجه مناسب برای پوشش بیمه تکمیلی سالمندان مراودات با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

ناصحی تاکید کرد: با کشور‌های دیگر از جمله چین در خصوص فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در حوزه سالمندی اقداماتی نیز انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد:کار‌های زیادی در حوزه سالمندی در کشوری که به سمت سالمندی می‌رود باید انجام داد، باید برنامه ریزی بهتری برای افراد مسن انجام شود.