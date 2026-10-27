معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای تدریجی سامانه جامع صورت‌های مالی خبر داد و گفت: بر اساس مقررات جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی باید صورت‌های مالی خود را در این سامانه بارگذاری کنند و فرایند حسابرسی و تأیید صورت‌های مالی نیز به‌تدریج از طریق همین بستر انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع صورت‌های مالی در وزارت اقتصاد اظهار کرد: طبق مقررات جدید، تمام اشخاصی که فعالیت اقتصادی دارند و صورت‌های مالی آن‌ها باید مورد حسابرسی قرار گیرد، موظف‌اند صورت‌های مالی خود را در سامانه جامع صورت‌های مالی بارگذاری کنند.

وی افزود: اشخاص و مجموعه‌هایی که مسئولیت حسابرسی و تأیید این صورت‌های مالی را بر عهده دارند نیز باید اقدامات مربوط به این فرایند را از طریق همین سامانه انجام دهند.

زمانیان با بیان اینکه اجرای این طرح به‌صورت تدریجی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه نمی‌خواستیم فضای حسابرسی کشور به‌یک‌باره با تغییرات گسترده مواجه شود، اجرای سامانه را به‌تدریج آغاز کردیم. این سامانه راه‌اندازی شده و در حال حاضر فعال است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در مرحله نخست، با سه بانک کشور تفاهم شده است و به این بانک‌ها ابلاغ شده که بخشی از تسهیلات خود را صرفاً در صورتی پرداخت کنند که صورت‌های مالی متقاضیان دریافت تسهیلات در سامانه جامع صورت‌های مالی بارگذاری شده باشد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با جامعه حسابداران و فعالان حوزه حسابرسی گفت: در این زمینه مذاکراتی با جامعه حسابداران و مجموعه‌های فعال در حوزه حسابرسی شرکت‌ها انجام شده و این گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد تا در یک بازه زمانی مشخص، تمام فرایندهای مربوط به تأیید صورت‌های مالی به‌تدریج از طریق سامانه «سورا» یا همان سامانه جامع صورت‌های مالی انجام شود.

زمانیان همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از این سامانه در فرایندهای مالیاتی خبر داد و بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مراحل بعدی و بر اساس توافق‌های انجام‌شده، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را صرفاً از طریق این سامانه انجام خواهد داد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف این است که سامانه جامع صورت‌های مالی در آینده به بستری یکپارچه برای پوشش تمام فرایندهای مرتبط با حسابرسی صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه کسب‌وکار تبدیل شود.

برچسب ها: اقتصاد ، وزارت اقتصادی
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