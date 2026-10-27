باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید جعفر ساداتی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی گلستان، مخفیگاه متهمی که با شلیک گلوله پدر، مادر و فرزند یک خانواده را در شهرستان علی‌آبادکتول به قتل رسانده بود در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: در پی شناسایی مخفیگاه متهم، تیم ویژه‌ای از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند اما متهم به محض مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی کرد و قصد داشت از منطقه فرار کند که ماموران با رعایت ضوابط به‌کارگیری سلاح متهم را هدف قرار دادند و پس از زمین‌گیر کردن وی، موفق به دستگیری او شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز و تعدادی فشنگ کشف شد، تاکید کرد: امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد مخلان نظم و آسایش مردم جولان دهند.