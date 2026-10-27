مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز تولید بنزین سوپر در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و شازند اراک خبر داد و گفت: در حال حاضر عرضه این فرآورده در ۶۰ جایگاه کشور آغاز شده است و برنامه داریم تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده را تا پایان آبان به ۲۰۰ جایگاه افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید حبیبی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به آغاز تولید داخلی بنزین سوپر اظهار کرد: برای مدت طولانی بنزین سوپر در سطح کشور توزیع نمی‌شد؛ این در حالی است که با افزایش تعداد خودروهای خارجی و وارداتی، به‌ویژه در مناطق ویژه اقتصادی، تقاضا برای این نوع سوخت افزایش یافته است؛ چراکه برخی از این خودروها برای استفاده از بنزین معمولی طراحی نشده‌اند و مصرف این نوع سوخت می‌تواند عملکرد موتور آنها را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: در پی تقاضای مصرف‌کنندگان و با پیگیری‌های انجام‌شده، طی دو ماه گذشته تولید بنزین سوپر در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و شازند اراک آغاز شده است.

حبیبی با اشاره به ظرفیت تولید این دو پالایشگاه بیان کرد: ظرفیت تولید بنزین سوپر در پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۲ میلیون لیتر در روز و در پالایشگاه شازند اراک حدود یک میلیون لیتر در روز است که با رسیدن این واحدها به ظرفیت کامل تولید، بنزین سوپر تولیدشده در جایگاه‌های منتخب کشور عرضه خواهد شد.

آغاز عرضه بنزین سوپر در ۶۰ جایگاه کشور

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه تاکنون برای عرضه بنزین سوپر به ۱۰۰ جایگاه در نقاط مختلف کشور مجوز داده شده است، گفت: در حال حاضر عرضه این فرآورده در ۶۰ جایگاه آغاز شده و با توجه به تقاضای بالای مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده را تا پایان آبان به ۲۰۰ جایگاه افزایش دهیم.

وی با اشاره به استقبال مصرف‌کنندگان از این سوخت تصریح کرد: تاکنون تمام بنزین سوپری که در اختیار جایگاه‌ها قرار گرفته، به فروش رسیده است.

حبیبی درباره پراکندگی جغرافیایی جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین سوپر نیز گفت: برنامه ما توزیع این فرآورده در سراسر کشور است؛ با این حال، در شرایط فعلی و با توجه به برنامه جمع‌آوری کارت‌های اضطراری سوخت در ۱۱ استان، توزیع بنزین سوپر در این استان‌ها در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان در اولویت توزیع قرار دارند. البته برای جایگاه‌هایی در استان‌های دیگر، از جمله تهران و گیلان، نیز مجوز عرضه صادر شده است و توسعه توزیع در سراسر کشور را دنبال می‌کنیم.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره قیمت بنزین سوپر اظهار کرد: قیمت هر لیتر از این فرآورده در آبان‌ماه بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است و قیمت آن به‌صورت ماهانه و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه بنزین سوپر خارج از شبکه سهمیه‌بندی و نظام توزیع سوخت یارانه‌ای عرضه می‌شود، افزود: اختلاف قیمت این فرآورده در شهرهای مختلف عمدتاً به هزینه حمل‌ونقل و فاصله جایگاه‌ها از پالایشگاه بستگی دارد.

حبیبی با اشاره به سازوکار توزیع این سوخت گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام‌شده و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واسطه‌ها از فرآیند توزیع حذف شده‌اند و جایگاه‌داران می‌توانند بنزین سوپر را به‌صورت مستقیم از پالایشگاه خریداری کنند. در این روش، جایگاه‌دار نفتکش خود را به پالایشگاه اعزام می‌کند و فرآورده را مستقیماً تحویل می‌گیرد.

کیفیت بنزین سوپر از پالایشگاه تا جایگاه کنترل می‌شود

وی درباره نظارت بر کیفیت بنزین سوپر نیز بیان کرد: کنترل‌های لازم در مرحله تولید و پیش از تحویل فرآورده انجام می‌شود و پس از تأیید کیفیت، محموله در پالایشگاه پلمب و برای انتقال به جایگاه ارسال می‌شود.

حبیبی افزود: پس از انتقال فرآورده به جایگاه نیز کنترل‌های لازم به‌صورت مستمر و با استفاده از دستگاه‌های سیار سنجش اکتان انجام می‌شود. همچنین سازمان ملی استاندارد به‌صورت تصادفی کیفیت این سوخت را بررسی می‌کند.

تأمین بنزین سوپر با اتکا به تولید داخل

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال واردات بنزین سوپر گفت: سیاست ما اتکا به تولید داخلی است و طی سال‌های گذشته تلاش شده است وابستگی به واردات انواع بنزین، اعم از معمولی و سوپر، کاهش یابد.

وی ادامه داد: با تلاش فعالان صنعت پالایش و پخش، تولید داخلی این فرآورده آغاز شده و در حال حاضر واردات بنزین سوپر نداریم.

حبیبی در پایان درباره شرایط خرید این سوخت تأکید کرد: بنزین سوپر خارج از شبکه سهمیه‌بندی و نظام توزیع سوخت یارانه‌ای عرضه می‌شود و برای خرید آن محدودیتی از نظر سهمیه وجود ندارد؛ بنابراین مصرف‌کنندگان می‌توانند به هر میزان که نیاز دارند، این فرآورده را از جایگاه‌های عرضه‌کننده تهیه کنند.

 

برچسب ها: بنزین ، بنزین سوپر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ده لیتر یک میلیون صد ۲۰ لیتر ۲ میلیون ۲۰۰ ما ماندیم برای لیتر ۱۵۰۰تومنی ده لیتر ۱۵ هزار تومان هست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
الان همه چی روزانه تغییر میکند ولحظه ای.واسمون عادی شده.
چیزی ک سالانه تغییرمیکنه همون ۲۰درصد افزایش حقوقه.
اونم حقوق معلمی ۲۰تومنی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
دایی من صد تا خانه و صدتا مغازه اجاره داده نباید کالابرگ بگیره من مستاجرم کالابرگم را زیاد نکردن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
سال افزایش فشار با کاهش درآمد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۶:۴۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
دولت چه حرفه ای و بی سر و صدا اسبشو داره میتازونه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ما ون سواران که سرویس شرکت ها و ادارات رو انجام میدیم ماهیانه هزار لیتر بنزین نیاز داریم که ۱۶۰ لیتر آن کارت سوختمون شارژ می‌شه بقیه اش بفرمائید چه کار کنیم؟
اگر بنزین لیتری ۱۰۰ هزار تومن بزنیم که دیگه چیزی برامون نمی مونه که نون خالی بخریم بخوریم
یه نفر پیدا بشه جواب بده
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
هر یک لیتر گاز سی ان جی جریمه سنگین برای همه راننده گانانی کارت شارژ سی ان جی گاز آنها تمام شده است دولت سی یک لیتر مایه گاز سی ان جی به قیمت ۲۱۷ هزار تومان می فروشد .ماهیانه کارت سی ان جی گاز ماهیانه با پرداخت پول به پلیس بعلاوه ده کارت گازوییل بنزین نفت گاز شارژ می شود.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
قیمت بنزین سوپر (سوپر به گویش فرانسوی است وبه زبان ایرانی می شود برتر.
هریک لیتر بنزین برتر پتروشیمی ساخت مهندسان ایرانی دولتی ۱۵۰۰ تومان آزاد ۳۰۰۰ تومان جریمه سنگین بنزین برتر بعد پایان کارت بنزین کارت گازوییل شآرژ ماشین آلات سبک سنگین فوق سنگین ۹۰۰۰هزار تومان می باشد. هرراننده ای کارت شارژ بنزین گازوییل تمام شده می توانند با پرداخت ۲۷۹ هزار تومان ۳۱لیتر بنزین گازوییل دریافت کنند.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۴:۵۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
کارت جمع کردن مجبور بشی بنزین سوپر بزنی
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
در این شرایط گرانی طبقه پایین زندگی درآمدشان به استفاده از خودروهای ارزان برای امرار معاش است سوپر بنزین به چی درصدشان میخورد حداقل بنزین ۲۰/۳۰تومنی بدهید مشکلشان حل شود بتوانند لقمه نانی برای خانواده خویش تهیه کنند
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ب مرگ گرفتن ک به تب راضی بشیم
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