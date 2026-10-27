شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرا نشدن خدمت سربازی در محل سکونت گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوران خدمت سربازی یکی از دوران‌های متفاوت و مقدس برای آقایان محسوب می‌شود. این دوران برای مشمولانی که شغل ثابتی ندارند، به ویژه برای سربازان متاهل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما اجرا نشدن خدمت سربازی در شهر محل سکونت مشکلاتی را برای سربازان متاهلی که دارای فرزند هستند به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، وقت‌تون بخیرما ساکن شهرستان لار استان فارس هستیم. چرا قانونِ «خدمت سرباز متأهل‌ها در شهر خودشان» اجرا نمی‌شود؟! محل خدمت من جایی افتاده که حداقل ۵ ساعت با شهر محل زندگی من فاصله دارد. همسرم پا به ماه است و توان اجارۀ منزل با حقوق سربازی هم نداریم. لااقل به طور رسمی اعلام کنید که این قانون «لغو» شده است. لطفا پیگیری کنید.