رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت کلاهبرداران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی روز سه شنبه اظهارکرد: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان، بررسی‌های تخصصی برای شناسایی عاملان این اتفاق آغاز شد.

به گفته وی، برخی از شاکیان پس از مشاهده آگهی‌های استخدام در پلتفرم‌های آگهی‌محور، با آگهی‌دهندگان ارتباط گرفته و برای طی مراحل جذب به نشانی اعلام‌شده مراجعه کرده بودند. این افراد پس از ارائه مدارک هویتی و اطلاعات حساب بانکی، منتظر تماس برای شروع به کار مانده بودند، اما اطلاعاتشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: بررسی‌های کارشناسان نشان داد متهمان با انتشار آگهی‌های جعلی استخدام خدمتکار، نظافتچی و نیروی خدماتی و ارائه وعده‌های فریبنده، متقاضیان را به ادامه ارتباط خارج از بستر اصلی برنامه یا پرداخت مبالغی با عنوان‌هایی مانند هزینه ثبت‌نام و تشکیل پرونده ترغیب می‌کردند.

به گفته وی، متهمان پس از دریافت مدارک هویتی و بانکی افراد، با ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمزارز، از اطلاعات آنان در جریان کلاهبرداری استفاده می‌کردند. این افراد پس از انجام اقدامات فنی و با هماهنگی قضایی، در یکی از مناطق شمالی تهران شناسایی و بازداشت شدند.

معظمی گودرزی با اشاره به ارزش بالای مبالغ مورد ادعای پلیس در این پرونده گفت متهمان در جریان تحقیقات مدعی شده‌اند با انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌ها و برنامه‌های آگهی‌محور، تعدادی از شهروندان جویای کار را فریب داده و از مدارک هویتی و اطلاعات بانکی آنان سوءاستفاده کرده‌اند.

وی تأکید کرد استفاده مجرمانه از حساب بانکی شهروندان ممکن است برای صاحبان حساب نیز تبعات قضایی داشته باشد؛ بنابراین، افراد باید از در اختیار گذاشتن مدارک هویتی، اطلاعات بانکی یا حساب‌های خود به اشخاص ناشناس خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست پیش از اعتماد به آگهی‌های استخدامی، هویت آگهی‌دهنده و صحت اطلاعات منتشرشده را بررسی کنند و از پرداخت وجه یا ارسال مدارک برای افراد ناشناس بپرهیزند.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا درگاه رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش کنند. همچنین مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ پاسخ‌گوی گزارش‌های مرتبط است.

منبع: پلیس