باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در دیدار با جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مجموعه قضایی و مدیریت اجرایی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد چهارمحال‌وبختیاری در زمینه آزادی زندانیان نیازمند اظهار کرد: امسال با وجود شرایط اقتصادی دشوار، میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای آزادی زندانیان در این استان نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است؛ اقدامی که با تلاش مجموعه قضایی استان و مشارکت خیران محقق شده است.

آسیابی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیران در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: آزادی زندانیان نیازمند می‌تواند از تحمیل مشکلات بیشتر به خانواده‌های آنان جلوگیری کند چراکه زندانی‌شدن سرپرست خانواده، علاوه بر مسائل معیشتی، ممکن است آسیب‌های عاطفی و اجتماعی متعددی برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور همچنین با اشاره به وضعیت چهارمحال‌وبختیاری در شاخص‌های ارزیابی زندان‌ها تصریح کرد: این استان از نظر تعداد زندانیان به ازای جمعیت، رتبه ششم کشور را دارد که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان در این شاخص است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های زندان‌های استان از وضعیت مناسبی برخوردار است، افزود: یکی از موضوعات مهم در سازمان زندان‌ها، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و حمایت از نیرو‌هایی است که در شرایط دشوار و با مسئولیت سنگین در زندان‌ها خدمت می‌کنند.

آسیابی بر ضرورت افزایش بازدید مسئولان و خیران از زندان‌ها تأکید کرد و گفت: حضور و مشاهده شرایط زندانیان از نزدیک می‌تواند زمینه شناخت بهتر نیاز‌های آنان و جلب مشارکت بیشتر برای کمک به زندانیان نیازمند و آزادی محکومان جرائم غیرعمد را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های نگهداری زندانیان خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از زندانیان نیازمند و کمک به آزادی افرادی که به دلیل مشکلات مالی در زندان به سر می‌برند، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر خانواده‌ها، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی استان و استفاده از ظرفیت خیران برای حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

حمایت از خانواده زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اولویت مدیریت استان است

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان گفت: مدیریت استان با تقویت تعامل دستگاه قضایی و اجرایی، برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از مجموعه زندان‌های استان تلاش می‌کند.

جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده زندانیان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و همدلی در استان اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، تلاش کرده‌ایم با ایجاد وحدت و وفاق میان مجموعه مدیریتی استان، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و تسریع روند توسعه همه‌جانبه چهارمحال‌وبختیاری را فراهم کنیم.

مردانی افزود: برای ما تفاوتی میان اقوام و گروه‌های مختلف وجود ندارد و همه مردم استان شایسته خدمت هستند؛ ازاین‌رو باید با پرهیز از اختلافات و حاشیه‌ها، ظرفیت‌های استان را در مسیر توسعه و حل مسائل مردم به کار بگیریم.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده زندانیان تصریح کرد: زندانی‌شدن یک فرد نباید موجب نادیده‌گرفتن مشکلات خانواده او شود چراکه این خانواده‌ها ممکن است با آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و عاطفی مواجه شوند و حمایت از آنان، بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های متولی است.

وی با قدردانی از اقدامات مجموعه قضایی استان در حمایت از زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان گفت: برگزاری برنامه‌های خیرخواهانه و جلب مشارکت خیران برای آزادی زندانیان و تأمین نیاز‌های خانواده‌های آنان، اقدامی ارزشمند است که باید با جدیت تداوم یابد.

مردانی همچنین از راه‌اندازی طرح احداث جایگاه سوخت با هدف ایجاد درآمد پایدار برای حمایت از خانواده زندانیان قدردانی کرد و افزود: ایجاد منابع درآمدی ماندگار می‌تواند به استمرار حمایت‌ها کمک کند و زمینه ارائه خدمات بیشتر به خانواده‌های نیازمند را فراهم سازد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: کاهش آسیب‌ها نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است و مدیریت استان آمادگی دارد در کنار مجموعه قضایی و اداره‌کل زندان‌ها، اقدامات مؤثرتری در حوزه پیشگیری، کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش زمینه‌های بروز جرم انجام دهد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر حمایت از کارکنان زندان‌ها نیز گفت: مجموعه زندان‌ها مسئولیت‌های مهمی در حوزه امنیت، مسائل اجتماعی و حفظ کرامت انسانی بر عهده دارد و مدیریت استان در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود، برای پشتیبانی از این مجموعه و کمک به بهبود شرایط فعالیت کارکنان تلاش خواهد کرد.

مردانی بر تداوم همکاری و همدلی میان مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان تأکید کرد و افزود: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید خدمت به مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه توسعه و پیشرفت چهارمحال‌وبختیاری باشد.