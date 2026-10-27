باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بالا گرفتن اختلافات بین نظامیان صهیونیست و نتانیاهو + فیلم

اختلافات میان نظامیان صهیونیست و نتانیاهو به اوج خود رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: شکاف‌ها و اختلافات میان نظامیان صهیونیست و بنیامین نتانیاهو بالا گرفته است.

مطالب مرتبط
بالا گرفتن اختلافات بین نظامیان صهیونیست و نتانیاهو + فیلم
young journalists club

ترامپ سنگر حمایتی خود در کنگره را از دست می‌دهد؟ + فیلم

بالا گرفتن اختلافات بین نظامیان صهیونیست و نتانیاهو + فیلم
young journalists club

 رسانه‌های ضدایرانی؛ از شور انتخاباتی برای اسرائیل تا پروژه تحریم انتخابات ایران! + فیلم

بالا گرفتن اختلافات بین نظامیان صهیونیست و نتانیاهو + فیلم
young journalists club

بحران در سرزمین‌های اشغالی؛ خیابان‌ها علیه نتانیاهو و جهان علیه اسرائیل + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
۸۵۱

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم
۷۶۵

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم
۶۹۳

انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
۶۵۵

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم
۵۴۹

شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha