باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تحلیل جدید سازمان آکسفام که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت جهان، شامل حدود ۸ میلیون نفر، بیش از مجموع ۳.۵ میلیارد نفر از فقیرترین جمعیت جهان آلودگی کربنی تولید می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سهم هر فرد از ثروتمندترین ۰.۱ درصد جمعیت جهان در ایجاد موج‌های گرمای شدید کنونی، نزدیک به ۴۰۰ برابر سهم یک فرد از فقیرترین ۵۰ درصد جمعیت جهان است. همچنین، مجموع آلودگی کربنی تولیدشده از سوی این گروه ثروتمند، بیش از سه برابر کل آلودگی کربنی تولیدشده توسط جمعیت منطقه جنوب صحرای آفریقاست.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که یک درصد ثروتمندترین افراد جهان از سال ۱۹۹۰ تاکنون مسئول ۲۰ درصد از گرمایش جهانی بوده‌اند و میزان انتشار کربن به‌ازای هر نفر در این گروه، ۱۰۰ برابر بیشتر از میزان انتشار در میان فقیرترین نیمی از جمعیت جهان است.

برآوردهای آکسفام حاکی از آن است که انتشار آلاینده‌ها از سوی یک درصد ثروتمندترین افراد جهان تنها در یک سال می‌تواند به مرگ زودرس ۱.۹ میلیون نفر بر اثر گرمای شدید منجر شود. پیش‌بینی می‌شود ۷۸ درصد از این مرگ‌ها در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط رو به پایین رخ دهد؛ کشورهایی که تنها ۸ درصد از انتشار جهانی آلاینده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

بر اساس این گزارش، خسارت اقتصادی ناشی از انتشار آلاینده‌ها از سوی یک درصد ثروتمندترین افراد جهان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۳ تریلیون دلار خواهد رسید.

هواپیماهای خصوصی؛ نمادی از نابرابری کربنی

آکسفام در این گزارش، هوانوردی خصوصی را نمونه‌ای آشکار از نابرابری در تولید آلودگی کربنی دانسته است. بر اساس یافته‌های این سازمان، هواپیماهای خصوصی در مجموع تنها طی دو ثانیه، بیش از میزان آلودگی کربنی تولیدشده از سوی یک فرد در فقیرترین نیمه جمعیت جهان طی یک سال، آلایندگی ایجاد می‌کنند.

در این گزارش آمده است: «در حالی که ابرثروتمندان مسئول سهم نامتناسبی از آلودگی کربنی هستند، این مردم عادی‌اند که بیشترین آسیب را از سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها و قحطی‌های ناشی از آن متحمل می‌شوند.»

آکسفام همچنین هشدار داده است که تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۰۵۰ موجب آوارگی یک میلیارد نفر، معادل حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان، شود؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود بخش عمده این افراد در کشورهای جنوب جهانی زندگی کنند.

آمیتاب بهار، مدیر اجرایی آکسفام بین‌الملل، در این باره گفت: «بحران اقلیمی اغلب به‌عنوان چالشی مشترک برای بشریت توصیف می‌شود، اما چنین نیست. کسانی که کمترین نقش را در ایجاد این بحران داشته‌اند، خانه‌ها، محصولات کشاورزی و به‌طور فزاینده‌ای جان خود را از دست می‌دهند؛ در حالی که ابرثروتمندان می‌توانند با پرداخت پول، خود را از خطر دور کنند.»

وی افزود که ابرثروتمندان نه‌تنها در ایجاد بحران اقلیمی نقش نامتناسبی دارند، بلکه به‌طور فعال از پیامدهای آلودگی‌های خود نیز سود می‌برند.

بهار تأکید کرد: «این یک تراژدی ناشی از سرنوشت مشترک نیست؛ بلکه جنایتی برخاسته از نابرابری افراطی است.»

هشدار درباره بهره‌برداری از فجایع اقلیمی

در ادامه گزارش آکسفام هشدار داده شده است که فجایع اقلیمی به‌طور فزاینده‌ای برای پیشبرد سیاست‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نابرابری را تشدید می‌کنند؛ از جمله خصوصی‌سازی، تصاحب زمین، مقررات‌زدایی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به ابرثروتمندان.

مدیر اجرایی آکسفام بین‌الملل در این زمینه گفت: «ابرثروتمندان سیاره را به آتش می‌کشند و سپس هزینه خاموش کردن آتش را از بقیه ما دریافت می‌کنند.»

وی افزود: «آن‌ها از آلودگی سود می‌برند، از فاجعه سود می‌برند و بار دیگر از پاک‌سازی و جبران خسارت نیز سود کسب می‌کنند.»

درخواست آکسفام از دولت‌ها در آستانه COP31

آکسفام از دولت‌هایی که در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به COP31، شرکت می‌کنند، خواسته است آلاینده‌های ثروتمند را با افزایش مالیات وادار به پرداخت هزینه خسارات کنند، منابع مالی عمومی اختصاص‌یافته به اقدامات اقلیمی در کشورهای جنوب جهانی را به‌طور چشمگیری افزایش دهند و بودجه سازگاری با تغییرات اقلیمی را تا سال ۲۰۳۵ به سه برابر برسانند.

این سازمان همچنین از دولت‌ها خواسته است با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، نابرابری را کاهش دهند و از سودجویی شرکت‌ها از فجایع اقلیمی جلوگیری کنند.

منبع: خبرگزاری آناتولی