مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تولید گندم کشور از ۱۱ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی حدود ۲۷ درصدی.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرامک عزیز کرمی گفت: امیدواریم با همین روند شاهد افزایش تولید گندم برای تامین داخلی در کشور باشیم.

به گفته وی، امسال نیز سطح کشت و میزان تولید برنج در کشور افزایش چشمگیری داشت که ۷۰ درصد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی تامین می شود.

عزیزکریمی ادامه داد: مدیریت منابع آبی و مقابله با تغییر کاربری‌ ها همچنان از اولویت‌ های اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی است.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در بحث چغندر قند غولهای بزرگی در دنیا است اما ایران توانست اقدامات موثری داشته باشد.

وی گفت: اکنون ۱۴ شرکت دانش بنیان در این زمینه فعال هستند و طی ۲ سال اخیر ۱۳ رقم معرفی داشتند.