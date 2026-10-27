مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تولید گندم کشور از ۱۱ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی حدود ۲۷ درصدی.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرامک عزیز کرمی گفت: امیدواریم با همین روند شاهد افزایش تولید گندم برای تامین داخلی در کشور باشیم.

به گفته وی، امسال نیز سطح کشت و میزان تولید برنج در کشور افزایش چشمگیری داشت که ۷۰ درصد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی تامین می شود.

عزیزکریمی ادامه داد: مدیریت منابع آبی و مقابله با تغییر کاربری‌ ها همچنان از اولویت‌ های اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی است.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در بحث چغندر قند غولهای بزرگی در دنیا است اما ایران توانست اقدامات موثری داشته باشد.

وی گفت: اکنون ۱۴ شرکت دانش بنیان در این زمینه فعال هستند و طی ۲ سال اخیر ۱۳ رقم معرفی داشتند.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
پرداخت مطالبات گندمکاران به کجا رسید؟
قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی معنایی ندارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است
توسعه حمل بار در اولویت راه‌آهن/ از بهره‌وری ناوگان تا تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ قم
اختصاص ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزشی از سوی مؤدیان مالیاتی
آخرین اخبار
خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
توسعه حمل بار در اولویت راه‌آهن/ از بهره‌وری ناوگان تا تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای
راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ قم
اختصاص ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزشی از سوی مؤدیان مالیاتی
افت ۱۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز/ خروج بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام
وزیر نیرو: توسعه صنعت برق ایران در مسیر درست قرار دارد
مذاکرات ایران و قطر برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی
سند ساماندهی تهران و البرز به‌دنبال ممنوعیت ساخت‌وساز نیست/ توسعه بی‌ضابطه متوقف شود
پرداخت بیمه خسارت مشترکان برق با رفع محدودیت سیستمی آغاز می‌شود
نرخ حواله پنج ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد
افزایش ۲۷ درصدی تولید گندم در کشور
آئین‌نامه قانون جوانی جمعیت اصلاح می‌شود / ۱۸۰ هزار واحد زمین در مرحله آماده‌سازی برای واگذاری
توسعه ابزارهای تأمین مالی خرد در بازار سرمایه
تمدید سه ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای برخی صادرکنندگان
نظام تامین مالی تولید نیازمند تحول اساسی است
قیمت بنزین سوپر ماهانه تغییر می‌کند/ قیمت هر لیتر ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان
سامانه جامع صورت‌های مالی به‌تدریج مبنای حسابرسی شرکت‌ها و بررسی مالیاتی می‌شود
اوراق سپرده کالا راهکار رفع گلوگاه نقدینگی تولید
صادرات مرغ به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسید
پرداخت مطالبات گندمکاران به کجا رسید؟
جزئیات پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن محرومان اعلام شد +فیلم
تأکید بر سوخت‌رسانی به مسافران در طرح حذف کارت اضطراری بنزین
فایل صوتی منتسب به بانک مرکزی درباره وضعیت بانک‌های خصوصی جعلی است
قیمت جدید انواع نان صنعتی و فانتزی اعلام شد