باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران، در جلسه شورای شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت پارک جنگلی چیتگر، از اجرای برنامه‌های احیای این بوستان، توسعه زیرساخت‌های آبیاری، احداث سه تصفیه‌خانه و کاشت ده‌ها هزار اصله درخت خبر داد.

وی با اشاره به روند خشکیدگی درختان پارک جنگلی چیتگر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، روند خشکیدگی درختان سوزنی‌برگ این پارک طی حدود ۱۵ سال گذشته شکل گرفته و کاهش تدریجی منابع آبی و قطع حقابه، از عوامل مؤثر در این روند بوده است.

وی افزود: حقابه پارک جنگلی چیتگر در سال‌های گذشته ۵۰۰ لیتر بر ثانیه از آب خام شهر تهران بود که در پی تنش‌های آبی پایتخت به صفر رسید. به گفته وی، نیاز آبی این پارک حدود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه برآورد می‌شود.

خروج درختان آلوده با نظارت منابع طبیعی

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به گسترش آلودگی درختان به آفت سوسک پوست‌خوار گفت: هنگامی که درختان بر اثر تنش آبی ضعیف می‌شوند، احتمال ابتلای آنها به آفات افزایش می‌یابد و در صورت خارج نشدن درختان آلوده، امکان گسترش آلودگی به سایر درختان وجود دارد.

خسروی تأکید کرد: شناسایی درختان آلوده و تشخیص ضرورت خروج آنها از پارک با همکاری و نظارت کارشناسان منابع طبیعی انجام می‌شود و اقدامات جاری با هدف جلوگیری از گسترش آلودگی و احیای پارک صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره قطع درختان در چیتگر تصریح کرد: بخشی از تصاویری که در فضای مجازی منتشر می‌شود، مربوط به خروج درختان آلوده است. از شهروندان و اعضای شورای شهر دعوت می‌کنیم با حضور میدانی در پارک، از نزدیک در جریان اقدامات کارشناسی و اجرایی قرار بگیرند.

احداث سه تصفیه‌خانه برای تأمین آب پارک

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به برنامه‌های تأمین آب پارک جنگلی چیتگر گفت: در حال حاضر، احداث سه تصفیه‌خانه برای تأمین آب مورد نیاز پارک در دستور کار قرار دارد که شامل یک پکیج محلی با ظرفیت پنج هزار مترمکعب و دو تصفیه‌خانه با ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب است.

به گفته خسروی، پکیج محلی پنج‌هزار مترمکعبی با هدف تسریع در تأمین آب پارک پیش‌بینی شده است تا پیش از تکمیل طرح‌های بزرگ‌تر به بهره‌برداری برسد. وی همچنین از اجرای یکی از پروژه‌ها در مرحله پیشرفت حدود ۲۰ درصدی خبر داد.

وی افزود: علاوه بر این پروژه‌ها، یک تصفیه‌خانه با ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب نیز از سوی دولت در دست اجراست که می‌تواند در تأمین منابع آبی مورد نیاز منطقه نقش داشته باشد.

خسروی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب پارک اظهار کرد: طی دو سال گذشته حدود ۴۰ کیلومتر عملیات لوله‌کشی در پارک جنگلی چیتگر اجرا شده و تعدادی از چاه‌های غیرفعال نیز احیا شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از آب مورد نیاز پارک از طریق پساب تصفیه‌شده تأمین می‌شود و با استفاده از منابع موجود و انتقال آب با تانکر نیز تلاش می‌کنیم کمبود‌ها را جبران کنیم.

شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه میزان آب ورودی به پارک به حدود ۱۸۰ لیتر بر ثانیه رسیده است، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، تأمین کامل نیاز آبی پارک همچنان به توسعه منابع پایدار و تکمیل زیرساخت‌های تصفیه و انتقال آب وابسته است.

کاشت ۲۵ هزار اصله درخت و برنامه کاشت ۶۰ هزار اصله دیگر

خسروی به برنامه‌های توسعه فضای سبز چیتگر اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته حدود ۲۵ هزار اصله درخت در این محدوده کاشته شده است و برنامه‌ریزی برای کاشت ۳۰ هزار اصله دیگر تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین با تأکید مدیریت شهری، در صورت تأمین منابع آبی و فراهم بودن شرایط لازم، کاشت ۳۰ هزار اصله درخت دیگر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.

به گفته شهردار منطقه ۲۲، انتخاب محل کاشت درختان جدید با توجه به وضعیت منابع آبی انجام می‌شود تا امکان نگهداری و آبیاری مناسب آنها فراهم باشد.

مشارکت شهروندان در احیای چیتگر

خسروی همچنین از اجرای طرحی با عنوان «طرح نونهال» برای جلب مشارکت شهروندان در احیای پارک جنگلی چیتگر خبر داد و گفت: در این طرح، شهرداری هزینه تأمین نهال، نیروی کار و آبیاری را بر عهده می‌گیرد و شهروندان علاقه‌مند می‌توانند در قالب این برنامه، درختی را به نام خود تحویل بگیرند و در روند نگهداری آن مشارکت کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازدید میدانی از پارک جنگلی چیتگر اظهار کرد: هدف مدیریت منطقه، احیای پارک و جلوگیری از گسترش خشکیدگی و آلودگی درختان است. تحقق این هدف به تأمین منابع آبی پایدار، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.