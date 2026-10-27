باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادستانی انگلیس دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با پرونده پایگاه هوایی فیرفورد به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی متهم کرده است؛ پلیس این کشور مدعی است یکی از متهمان با ایران همکاری داشته، ادعایی که هنوز در روند قضایی باید بررسی شود.

دادستان‌های انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کردند محمد عبدالکریم و نعمان اصغر در ارتباط با حادثه ماه گذشته در پایگاه هوایی فرفورد، بر اساس قانون امنیت ملی این کشور متهم شده‌اند.

بر اساس اعلام دادستانی سلطنتی انگلیس، عبدالکریم به انجام اقداماتی متهم است که احتمال می‌رفته به‌طور قابل‌توجهی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند. اصغر نیز به ورود به منطقه‌ای ممنوعه در ۲۲ اوت با هدفی مغایر با منافع انگلیس متهم شده است.

لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رئیس پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس، مدعی شد کشوری که عبدالکریم به آن کمک می‌کرده، ایران بوده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اتهامات اعلام‌شده هنوز در دادگاه در حال بررسی است و طرح اتهام به‌تنهایی اثبات‌کننده آن نیست.

پایگاه هوایی فیرفورد در جنوب غرب انگلیس پیش‌تر برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی علیه ایران استفاده شده بود. پس از بازداشت پنج مرد انگلیسی در نزدیکی این پایگاه در ساعات اولیه ۲۷ سپتامبر، بمب‌افکن‌های آمریکایی به دلایل امنیتی از آن خارج شدند.

قرار است دو متهم روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر شوند.

منبع: رویترز