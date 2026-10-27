مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت از سرزمین اصلی به مناطق ویژه انرژی، به مدت سه ماه تمدید شده است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبات چهل و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مکاتبه با معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

این تصمیمات به تمدید عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای فهرست مورد تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مرتبط می‌شود. در ابلاغیه مصوبات این جلسه آمده است: «با عنایت به بند (۸) مصوبات چهل و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (ابلاغی طی شماره ۵/۹۶۲۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰) مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری صادرکنندگان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت از سرزمین اصلی به مناطق ویژه انرژی، بر اساس فهرست اعلامی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به سازمان توسعه تجارت ایران، به مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه (جهت ایجاد امکان ثبت سیستمی اطلاعات این دسته از صادرکنندگان در سامانه ذیربط) تمدید می‌شود.

سازمان‌های ذی‌ربط (سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت اقتصاد، سازمان گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق) و بانک مرکزی مکلف‌ند طی مهلت تعیین شده نسبت به رفع مشکلات سیستمی صادرکنندگان ذی ربط به منظور تعیین تکلیف تعهدات صادراتی شرکت‌های مزبور اقدام نمایند.»

 
برچسب ها: واردات ، مناطق آزاد
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