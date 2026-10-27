باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، از کشورهای «توافق مکه» خواست از این ائتلاف خارج شوند و درباره کشاندن نیرو‌های مصری به جنگی جدید که توان نظامی این کشور را فرسوده می‌کند، هشدار داد. او همچنین از عربستان سعودی خواست تجاوزات خود را متوقف کند، محاصره یمن را پایان دهد و به اشغال این کشور خاتمه بخشد.

الحوثی تاکید کرد که اظهارات وزارت خارجه عربستان درباره سفر وزیر دفاع این کشور به تهران با هدف کاهش تنش و ابراز امیدواری ریاض به تعامل مثبت طرف‌های بحران با نتایج این سفر و تلاش‌های میانجی‌گرانه، با ادامه تشدید تنش‌ها و محاصره یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون در تناقض است.

او افزود که ادعا‌های وزارت خارجه عربستان درباره نقش محوری این کشور در برقراری امنیت منطقه با اقداماتی که ریاض علیه یمن انجام می‌دهد، از جمله کشتار، محاصره، حملات و اشغالگری، همخوانی ندارد. او تاکید کرد که اقدامات مورد انتظار از ریاض عبارت‌اند از توقف تجاوزات، رفع محاصره، خروج از یمن و جبران خسارت‌های واردشده به جمهوری یمن در طول سال‌های جنگ.

وی همچنین گفت که عربستان پیش‌تر ائتلاف‌هایی را تجربه کرده، اما این ائتلاف‌ها نتیجه‌ای نداشته‌اند و ریاض را به پشت کردن به طرف‌هایی متهم کرد که با آنها متحد شده بود.

وزارت خارجه عربستان روز گذشته اعلام کرده بود که مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران سفر می‌کنند تا تنش‌ها میان طرف‌های بحران را کاهش دهند و به توافقی برای پایان دادن به بحران و تحقق امنیت و صلح در منطقه و جهان دست یابند.

هشدار درباره فرسوده شدن توان نظامی مصر

الحوثی اعلام حمایت مصر و پارلمان این کشور از آنچه «دفاع از عربستان» خوانده می‌شود را به معنای اعلام جنگ علیه جمهوری یمن دانست و گفت چنین اقدامی به رژیم اشغالگر اسرائیل خدمت می‌کند. او درباره کشاندن دوباره نیرو‌های مصری به جنگی فرسایشی، مشابه آنچه در دهه ۱۹۶۰ رخ داد، هشدار داد.

او معتقد است که فرسوده شدن توان نظامی مصر در خدمت طرح‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای حمله به سینا، تسلط بر بخش‌هایی از مصر و آواره کردن فلسطینیان به این کشور است.

پارلمان مصر روز گذشته به ارتش این کشور برای ارائه «حمایت و کمک در دفاع از عربستان» اختیار داد؛ اقدامی که ممکن است قاهره را مستقیما وارد مناقشه منطقه‌ای گسترده‌ای کند که با تشدید حملات یمن علیه عربستان در واکنش به حملات این کشور به یمن، ابعاد وسیع‌تری یافته است.

الحوثی همچنین تاکید کرد که مصر، ترکیه و پاکستان نباید از ادامه تجاوزات، محاصره و اشغال یمن حمایت کنند. وی گفت ائتلاف‌ها باید به‌جای این اقدامات، بر مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل متمرکز شوند؛ رژیمی که علیه فلسطین، سوریه، لبنان و ایران اعلام جنگ کرده و برای جنگ با مصر نیز آماده می‌شود.

الحوثی: از هیچ ائتلافی که تشکیل شود، نمی‌ترسیم

الحوثی تاکید کرد که یمن تهدیدی برای تنگه باب‌المندب نیست، بلکه از این تنگه، کانال سوئز و دیگر بخش‌های جهان عرب و اسلام محافظت می‌کند.

او افزود که سیاست‌ها و تصمیم‌های یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون روشن بوده و تغییری نکرده است. او در ادامه گفت که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم تروریستی اسرائیل با ایجاد ترس از تهدید‌هایی مبهم و اعلام‌نشده، در پی تداوم درگیری‌ها در جهان عرب و اسلام هستند.

درخواست برای خروج از ائتلاف و حمایت از صلح

الحوثی آنچه را «ائتلاف مکه» نامید، تلاشی برای نمایش عربستان به‌عنوان کشوری صلح‌طلب و علاقه‌مند به صلح توصیف کرد؛ تلاشی که به گفته او، از طریق اقدام برای حل آنچه بحران ایران خوانده می‌شود، دنبال می‌شود. وی تاکید کرد که اما آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، تجاوزی آشکار و صریح است.

وی معتقد است که «ائتلاف مکه» در خدمت سیاست‌های آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل و طرح‌های سلطه‌طلبانه آنها در منطقه است و در مقابل نیرو‌های آزادی‌خواهی قرار دارد که با این طرح‌ها مقابله می‌کنند. الحوثی افزود که اگر آمریکا احساس می‌کرد این ائتلاف بر منافع خود یا منافع رژیم اشغالگر تاثیر می‌گذارد، با آن مقابله می‌کرد و دستور توقف آن را می‌داد.

الحوثی پیش‌بینی کرد که اختلاف‌ها میان اعضای این ائتلاف بار دیگر تشدید شود و از آنها خواست از ائتلاف خارج شوند و تلاش‌های خود را به سمت برقراری صلح، دفاع از ملت فلسطین و آزادسازی منطقه از سلطه آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل هدایت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که نشست‌های منطقه‌ای به برقراری صلح کمک کنند و گفت: «ما مخالف صلح نیستیم، بلکه با ادامه اشغال کشورمان، تجاوز به کشور و منطقه‌مان و ارتکاب جنایت علیه مردممان مخالفیم.»

الحوثی تاکید کرد که یمنی‌ها خواهان جنگ نیستند، بلکه آزادی، استقلال و صلح واقعی را می‌خواهند؛ صلحی که منافع کشور، ملت و امت آنها را تامین کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نیرو‌های مسلح یمن همچنان به آنچه پاسخ مشروع به تجاوز عربستان علیه این کشور می‌خوانند، ادامه می‌دهند.

منبع: المیادین