باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی، مدیریت نقدینگی را برای خانوار‌ها دشوار کرده است، زیرساخت جدیدی در بازار سرمایه برای تأمین مالی خرد و کمک به مدیریت نقدینگی سهامداران به بهره‌برداری رسیده است.

این سامانه با اتصال به سازوکار توثیق الکترونیک دارایی‌های بازار سرمایه امکان دریافت امکان دریافت آنی اعتبار خرید را برای دارندگان دارایی‌های بازار سرمایه فراهم می‌کند تا بدون نیاز به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای خود، نقدینگی موردنیازشان را تأمین کنند.

بر اساس این طرح متقاضیان میتوانند انواع دارایی‌های بورسی خود از جمله سهام شرکت‌ها و واحد‌های صندوق‌های سرمایه گذاری (ETF) نظیر صندوق‌های طلا نقره و سهامی را به صورت کاملا برخط به وثیقه بگذارند و متناسب با ارزش روز این دارایی‌ها تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند.

یک مقام مسئول در این باره گفت: در مرحله فعلی ۱۶۸ نماد و دارایی مختلف امکان استفاده در این سازوکار را دارند، با این حال میزان اعتباری که در مقابل هر دارایی پرداخت می‌شود یکسان نیست.

او در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این تسهیلات اعتبار خرید کالا است و محدودیتی در کالا ندارد و کارمزد آن را سپرده‌گذاری مرکزی اخذ و مشخص می‌کند.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند توسعه ابزار‌های تأمین مالی خرد در بازار سرمایه می‌تواند به تنوع‌بخشی روش‌های تأمین نقدینگی خانوار‌ها و کاهش نیاز به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کمک کند؛ این سازوکار با فراهم‌کردن امکان توثیق الکترونیکی دارایی‌های بورسی، ظرفیت جدیدی برای استفاده از دارایی‌های موجود در راستای تأمین اعتبار خرید ایجاد می‌کند.

گسترش این ابزارها، در صورت رعایت شفافیت در هزینه‌ها و شرایط بازپرداخت، می‌تواند به توسعه تأمین مالی مبتنی بر دارایی و افزایش پیوند بازار سرمایه با نیاز‌های اقتصادی خانوار‌ها منجر شود.