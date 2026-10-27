باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری نشست مشترک با کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه اساساً قانون جوانی جمعیت از کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارایه و سال ۱۴۰۰ مصوب شد، عنوان کرد: پیرو جلسات نظارتی مجلس و در ادامه سلسله جلساتی که حتی در دوران جنگ و در اوج حملات به کشور با کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشتیم، گزارش‌هایی درخصوص آنچه که مربوط به قانون جوانی جمعیت است را به نمایندگان کمیسیون فرهنگی ارائه کردیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ وضع شد، توضیح داد: تا اواسط ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار زمین تحویل مردم مشمول این قانون داده شده بود.

به گفته وی، در دو سال گذشته با توجه به تلاش‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی و مساعدت‌ها و حمایت‌هایی که از طرف مجلس انجام گرفته و پیگیری‌هایی که کمیسیون فرهنگی مجلس داشته است، این عدد را به بیش از ۱۲۱ هزار در دو سالی که از دولت چهاردهم گذشته است، رسانده‌ایم. البته بیش از ۱۸۰ هزار واحد هم درحال آماده‌سازی است که قابلیت واگذاری به مردم را داشته باشد.

صادق با بیان اینکه همچنان با عدد ثبت‌نامی مردم که حدود ۳۶۰ هزار نفر است، فاصله وجود دارد، گفت: طبیعتاً مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که مقرر شد اصلاحاتی در آئین‌نامه‌ این قانون با همفکری هم انجام بگیرد.

واگذاری زمین در روستاها و شهرهای کوچک و میانی تسریع می‌شود

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که با برنامه‌ریزی که در وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است، بتوانیم واگذاری اراضی در اقصی نقاط کشور را بنا بر محل سکونت متقاضیان، خصوصاً در روستاها و شهرهای کوچک و شهرهای میانی تسریع کنیم، تا هم به تمرکزی که در کلان شهرها و مراکز استان‌ها است، کمک کنیم و هم خانواده‌ها زودتر به این تشویقی که در قانون جوانی جمعیت دیده شده، برسند.

رشد ۱۰۰درصدی واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در یک سال گذشته

احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با موضوع بررسی مسئولیت‌های وزارتخانه درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در روز گذشته ۴ آبان خبر داد.

راستینه از رشد ۱۰۰ درصدی واگذاری زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت از سال گذشته تاکنون خبر داد و افزود: از تقریباً ۴۳ هزار قطعه زمینی که سال گذشته واگذار شده بود به ۱۲۱ هزار قطعه زمین در امسال رسیدیم. شواهد حاکی است، ۱۸۸ هزار قطعه زمین نیز آماده تحویل است، که ۱۲۳ هزار قطعه آن تخصیص داده شده و ۶۰ هزار قطعه دیگر هم آماده واگذاری است.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به جدول زمانبندی قانون، تا پایان ۱۴۰۵ عدد واگذاری‌های اراضی در طرح قانون جوانی جمعیت به ۴۰۰ هزار واگذاری برسد.

راستینه توضیح داد: با دستوراتی که وزیر راه و شهرسازی درخصوص اصلاح آئین‌نامه و تسریع جهت آماده‌سازی زمین‌ها دادند، امید داریم، طبق قانون تا پایان امسال به ۴۰۰ هزار واگذاری زمین نزدیک شویم و این حرکت با شتابی که از سال گذشته آغاز شده با همین شتاب پیش برود و واگذاری این ۴۰۰ هزار قطعه زمین امسال طبق قانون محقق شود.

راستینه گفت: براساس آئین‌نامه وزارت راه و شهرسازی، افرادی که یک قطعه زمین در نهضت ملی گرفتند، نمی‌توانند هم‌زمان از قانون جوانی جمعیت استفاده کنند، با پیگیری‌های که انجام شده، مقرر شده این آیین‌نامه اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع پایانی جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر راه و شهر سازی را بحث کاهش هزینه‌ها در بحث نهضت ملی مسکن ویژه جوانان دهک‌های ۱ تا ۴ اعلام و تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد که ضرورت دارد از محل تهاتر زمین مورد حمایت قرار بگیرند.