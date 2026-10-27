رئیس پلیس راه گیلان از شناسایی و توقف خودرویی با سرعت ۱۵۴ کیلومتر بر ساعت توسط سامانه‌های هوشمند پایش تصویری خبر داد و گفت: برخورد قانونی با رانندگان متخلف و پرخطر با هدف پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای با جدیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحی" با اشاره به نقش سامانه‌های هوشمند در کنترل تخلفات رانندگی اظهار داشت: این سامانه‌ها در محور‌های مواصلاتی، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را شناسایی و رصد کرده و زمینه توقف آنها را در نخستین نقطه امن فراهم می‌کنند تا اقدامات قانونی لازم در قبال رانندگان متخلف انجام شود.
 وی با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز، فرصت واکنش راننده را در مواجهه با خطرات کاهش داده و احتمال وقوع تصادفات شدید را افزایش می‌دهد، افزود: رانندگان باید با رعایت سرعت مجاز و توجه به شرایط مسیر، از رفتار‌های پرخطر که جان خود و دیگر کاربران جاده را تهدید می‌کند، پرهیز کنند.  
رئیس پلیس راه گیلان  در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های هوشمند در کنار نظارت میدانی مأموران، با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی انجام می‌شود و با رانندگان حادثه‌ساز برابر قانون برخورد خواهد شد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس

برچسب ها: پلیس ، سرعت غیر مجاز
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