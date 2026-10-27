با تلاش مأموران انتظامی شهرستان نوشهر، ۴ نفر از سارقان و مالخران دستگیر و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت نورانی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت:در عملیاتی مؤثر و هدفمند، با تلاش مأموران انتظامی، ۴ نفر از سارقان و مالخران دستگیر و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف شد.

او ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت، از تلاش‌های ارزشمند سرهنگ مرادی، رئیس کلانتری ۱۱ و کارکنان پرتلاش واحد تجسس این کلانتری صمیمانه تقدیر می‌کنم.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: خط قرمز پلیس، امنیت مردم است؛ در برابر مجرمان قاطع و در تأمین آرامش شهروندان، استوار خواهیم ماند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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