مدیرکل مدیریت انرژی توانیر اعلام کرد: با افزایش دامنه پوشش بیمه حوادث شبکه، سقف اعتبارات قرارداد بیمه خسارت مشترکان برق به هزار میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی  مدیرکل مدیریت انرژی توانیر درباره علت تاخیر توانیر در پرداخت خسارات وارده به مشترکان، با تشریح جزئیات قرارداد بیمه خسارت مشترکان در سال ۱۴۰۵، از بازنگری در مدل تامین مالی و گسترش دامنه خدمات بیمه‌ای برای مشترکان خانگی و تجاری خبر داد.

وی افزود: طبق قانون بودجه، مبلغی معادل ۶۰۰ تومان یا همان ۶۰۰ تا تک تومانی در ماه برای واحد‌های خانگی جهت پوشش بیمه‌ای لحاظ شده است که در مجموع سالانه ۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر واحد در قبوض درج می‌شود. با احتساب مشترکان تجاری، مجموع مبلغ حاصل از این محل به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

یاقوتی با اشاره به تغییرات اعمال شده در قانون امسال یادآور شد: با توجه به ابلاغیه‌های جدید، دامنه پوشش بیمه گسترده‌تر شده و خسارات ناشی از نوسانات شبکه برق نیز تحت پوشش قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت انرژی توانیر گفت: این افزایش دامنه پوشش بیمه در حالی است که پیش از این، تمرکز بیمه فقط بر حوادث خارجی مانند برخورد خودرو با تیر برق بود. با توجه به افزایش تعهدات جدید، برآورد اولیه ۶۰۰ میلیارد تومانی برای جبران خسارت‌ها کافی نبود؛ از این‌رو توانیر برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبار اضافه کرد تا مجموع آن به هزار میلیارد تومان برسد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرایی این قرارداد اظهار کرد: تشریفات قانونی و برگزاری مناقصه انتخاب بیمه‌گر حدود ۲ هفته پیش به پایان رسیده و هم‌اکنون اولویت اصلی، برقراری اتصال سیستمی میان سامانه توانیر و شرکت بیمه‌گر است تا امکان بارگذاری مدارک و پیگیری آنلاین خسارت برای مشترکان فراهم شود.

یاقوتی درباره علت تاخیر در روند رسیدگی به پرونده‌های امسال توضیح داد: مسائل متعددی از جمله چالش‌های سایبری ابتدای سال و تاخیر در برگزاری مناقصات، آغاز فرایند را با مشکل مواجه کرد. با این حال، حتی در شرایطی که محدودیت‌های درگاه‌های ارتباطی وجود داشت، ما برای جلوگیری از توقف کار، داده‌های موجود را به‌صورت غیرسیستمی و آفلاین به شرکت بیمه منتقل کردیم تا وقفه‌ای در روند بررسی پرونده‌ها ایجاد نشود.

مدیرکل مدیریت انرژی توانیر اعلام کرد: شرکت‌های توزیع برق در سطح کشور از ابتدای سال رسیدگی به پرونده‌های خسارت را آغاز کرده‌اند و بخشی از پروند‌ه ها تعیین تکلیف و پرداخت خسارت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با رفع محدودیت‌های ارتباطی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرایند سیستمی نهایی شود و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پرونده‌های انباشته از ابتدای سال تا امروز، ظرف مدت سه ماه به‌روزرسانی و خسارت مشترکان پرداخت شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: خسارت مشترکان برق ، شرکت توانیر
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