باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد

رپر سرشناس کلمبیایی، با لگدکوب کردن پرچم رژیم صهیونیستی، همبستگی قاطع خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «چلو هوپ»، رپر سرشناس کلمبیایی، در اقدامی صریح و نمادین با لگدکوب کردن پرچم رژیم صهیونیستی، همبستگی قاطع خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز کرد.

مطالب مرتبط
رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد
young journalists club

وحشت پلیس صهیونیست از برافراشتن پرچم اسرائیل در مسجدالاقصی + فیلم

رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد
young journalists club

رونمایی از تصویرنگاری پرچم فلسطین در شاهرود

رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد
young journalists club

پاره کردن پرچم اسرائیل توسط یک خاخام یهودی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
۸۵۱

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم
۷۶۵

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم
۶۹۳

انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
۶۵۵

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم
۵۴۹

شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha