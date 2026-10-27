رپر کلمبیایی پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا لِه کرد

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0686\u0644\u0648 \u0647\u0648\u067e\u00bb\u060c \u0631\u067e\u0631 \u0633\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u06a9\u0644\u0645\u0628\u06cc\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0631\u06cc\u062d \u0648 \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0644\u06af\u062f\u06a9\u0648\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0642\u0627\u0637\u0639 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f.\n