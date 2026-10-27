باشگاه خبرنگاران جوان - هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، نوجوانی که نامش با تاریخ دفاع مقدس گره خورده است، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم نوجوانی، مسئولیت‌پذیری، هویت و نقش جوانان در سرنوشت جامعه فراهم می‌کند. به همین مناسبت، شبکه‌های مختلف رادیویی، برنامه‌هایی را تهیه کرده‌اند که شنیدنش خالی از لطف نیست.

رادیو ایران؛ در «بزرگ مرد کوچک»

برنامه «بزرگ مرد کوچک» با نگاهی به زندگی و حماسه ماندگار شهید فهمیده، یاد و خاطره این نوجوان قهرمان را گرامی می‌دارد و به بازتاب نقش نوجوانان در روز‌های سرنوشت‌ساز دفاع مقدس می‌پردازد؛ نوجوانانی که با وجود سن کم، با روحیه‌ای بزرگ و اراده‌ای استوار، در مسیر دفاع از کشور گام برداشتند و جلوه‌هایی ماندگار از فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند.

روایت زندگی و شهادت او در برنامه «بزرگ مرد کوچک» فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های دفاع مقدس و بازشناسی نقش جوانان و نوجوانان در پاسداری از استقلال و سربلندی ایران فراهم می‌کند.

رادیو تهران؛ بازخوانی یک الگوی ماندگار

فریدون ماهر، تهیه‌کننده برنامه «گفتاورد» رادیو تهران، با اشاره به اهمیت پرداخت رسانه‌ای به مناسبت هشتم آبان، گفت: شهید فهمیده صرفاً یک شخصیت تاریخی متعلق به دوران جنگ تحمیلی نیست؛ بازخوانی زندگی و شهادت او می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو درباره انتخاب، مسئولیت، شجاعت و نسبت نوجوان امروز با جامعه و آینده خود فراهم کند.

وی افزود: راهبرد برنامه، عبور از روایت صرفِ یک واقعه تاریخی و رسیدن به لایه‌های فکری و تربیتی آن است. در این مسیر، تلاش می‌کنیم، زمینه‌ای برای طرح این پرسش فراهم کنیم که چگونه می‌توان ارزش‌هایی همچون ایثار، تعهد و مسئولیت اجتماعی را با زبان قابل‌فهم برای نسل جدید تبیین کرد؛ نسلی که برای برقراری ارتباط با مفاهیم تاریخی، به گفت‌و‌گو، شناخت زمینه‌ها و درک پیوند آن مفاهیم با زندگی امروز نیاز دارد.

رادیو فرهنگ؛ روایتی از آفرینش‌گری نوجوانان

از شنبه نهم مهر ساعت ۱۵، برنامه زنده «ققنوس» با اختصاص بخش‌هایی به شعرخوانی، معرفی رمان‌های نوشته شده توسط نوجوانان کشورمان و بررسی تخصصی ادبیات این حوزه، می‌پردازد.

معصومه سادات علوی نکو یکی از تهیه کنندگان «ققنوس» گفت: این برنامه تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت کلام و شعر، جلوه‌های تازه‌ای از توانمندی‌های فکری، ذوقی و هنری نوجوانان را به مخاطبان ارائه دهد و تریبونی برای طبع‌آزمایی این قشر آینده‌ساز باشد.

این تهیه‌کننده گفت: وظیفه خود دانستیم فضایی زنده و پویا فراهم کنیم تا خود نوجوانان به میدان بیایند و با صدای رسای خود، شعرهایشان را روایت کنند و از دغدغه‌های هنری‌شان بگویند.

وی ادامه داد: در بخش‌های کارشناسی به بررسی و واکاوی شعر‌هایی پرداخته می‌شود که با محوریت زیست نوجوانان، هویت انقلابی و روحیه پایداری آنها همخوانی داشته باشد.

رادیو ورزش؛ صدای توانایی‌های نوجوانان

مهدی زری‌باف، مدیر گروه تفریحات و ورزش همگانی رادیو ورزش می‌گوید: در روز نوجوان، بر این باوریم که وظیفه رسانه، تنها گزارش مسابقات و معرفی مدال‌آوران نیست؛ بلکه رسانه باید صدای تلاش‌های پنهان باشد. ما باید میکروفون خود را از سکو‌های قهرمانی به سمت مسیر‌های پر از چالش این نوجوانان بگیریم تا قبل از آنکه فرصت‌ها از دست برود، این استعداد‌ها شناسایی شوند.

وی افزود: به همین منظور، در ویژه برنامه «صدای ورزش» تمرکز اصلی، بر نقش ورزش در رشد روحی و اجتماعی نوجوانان است. ما در این برنامه می‌خواهیم فراتر از نتایج رقابت‌ها، به این موضوع بپردازیم که چگونه ورزش می‌تواند به نوجوان یاد بدهد که شکست، بخشی از مسیر یادگیری است و برای بهتر شدن، باید دوباره ایستاد.

رادیو نمایش؛ کوله‌پشتی‌هایی از جنس تاریخ

طاهره برهانی‌نژاد، تهیه‌کننده برنامه «صدای فردا»، گفت: این ویژه‌برنامه با محوریت دغدغه‌های نسل نوجوان امروز و پیوند آن با خاطرات نوجوانان دوران دفاع مقدس در قالب سفری رادیویی ۹۰ دقیقه‌ای، از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح جمعه، روی آنتن می‌رود و تلاش می‌کند با روایتی متفاوت، به دنیای ذهنی، دغدغه‌ها و آرمان‌های نوجوانان امروز نزدیک شود.

وی اضافه کرد: در «صدای فردا» قرار نیست تنها به بازگویی خاطرات نوجوانان دوران دفاع مقدس بسنده کنیم، بلکه می‌خواهیم با نگاهی به تفاوت شرایط نسل‌ها، این پرسش را مطرح کنیم که سنگر یک نوجوان در دنیای امروز کجاست و چه شکلی دارد.

برهانی‌نژاد ادامه داد: بخش‌های متنوعی از جمله تک‌گویی‌های نمایشی با محوریت احساسات و تصمیم‌های نوجوانان، دو نمایش کوتاه با موضوع پیوند دغدغه‌های نوجوانان دیروز در جبهه‌ها با چالش‌های نوجوانان امروز و همچنین گزارش‌ها و آیتم‌هایی درباره هویت، مسئولیت‌پذیری و خلاقیت نوجوان ایرانی را در بر می‌گیرد.

رادیو سلامت؛ فرصتی برای شنیدن صدای نوجوانان

فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده، نویسنده و وسردبیر برنامه «مثبت ۱۲» گفت: این برنامه باحضور چند نوجوان یاسمین حسن دولابی و آوا برزگر و شهراد شجاعی تلاش می‌کند زمینه‌ای برای شناخت بهتر دنیای نوجوانان و تقویت ارتباط میان آنها و خانواده‌هایشان فراهم آورد. محور اصلی این برنامه، پاسخ به پرسش‌های نوجوانانی است که می‌خواهند والدینشان آنها را بیشتر بشناسند، به احساساتشان توجه کنند و بدون پیش‌داوری به حرف‌هایشان گوش دهند.

وی افزود: در این برنامه، موضوعات مرتبط با روابط خانوادگی، نیاز‌های عاطفی، تفاوت دیدگاه نسل‌ها و چالش‌های دوران نوجوانی مورد توجه قرار می‌گیرد. طرح پرسش‌های واقعی نوجوانان و بررسی دغدغه‌های آنان، فرصتی ایجاد می‌کند تا خانواده‌ها با نگاه دقیق‌تری به مسائل این دوره حساس از زندگی بنگرند.

رادیو اقتصاد؛ وگرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی

الهام مصطفوی، تهیه‌کننده برنامه «مرورگر» رادیو اقتصاد، گفت: این برنامه همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، ضمن اشاره به اهمیت این مناسبت‌ها، به بررسی اقدامات پدافند غیرعامل در نظام بانکی کشور می‌پردازد.

مصطفوی ادامه داد: توجه به نسل نوجوان و آگاهی‌بخشی درباره مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش جوانان در آینده کشور، از موضوعاتی است که می‌توان در برنامه‌های رسانه‌ای به آن پرداخت.

رادیو گفت‌و‌گو؛ توانمندسازی نسل نوجوان

جواد صابری، تهیه‌کننده برنامه «به وقت گفت‌و‌گو»، بررسی ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف را از محور‌های این برنامه دانسته و گفت:نوجوانی، از مهم‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد است؛ دوره‌ای که شکل‌گیری هویت، تقویت مسئولیت‌پذیری و کشف توانمندی‌ها و استعداد‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. توجه به نیاز‌های این گروه سنی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند در مسیر رشد و شکوفایی نسل آینده تأثیرگذار باشد.

وی افزود: گفت‌و‌گو با مسئولان بسیج دانش‌آموزی ومعرفی برنامه‌ها برای دانش‌آموزان و ظرفیت‌های موجود برای افزایش مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، از مهمترین بخش‌های این برنامه است.

رادیو پیام؛ روایتگر تلاش نوجوانان جهادگر در مناطق کم‌برخوردار

برنامه «پیام همدلی» به فعالیت‌های جهادی نوجوانان و دانش‌آموزان بسیجی و تلاش آنان برای خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار می‌پردازد.

گروه‌هایی که در روز‌های تعطیلی مدارس، به‌صورت داوطلبانه راهی مناطق مختلف می‌شوند و در فعالیت‌های عمرانی و خدمت‌رسانی مشارکت می‌کنند.

علی همایی، (تهیه‌کننده)، با اشاره به موضوع این برنامه گفت: نوجوانان جهادگر در فعالیت‌هایی مانند ساخت و بهسازی مدرسه‌ها و خانه‌ها مشارکت می‌کنند و بخشی از وقت و توان خود را برای کمک به مردم مناطق کم‌برخوردار اختصاص می‌دهند.