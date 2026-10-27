باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان از کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواست مسئولیت تامین امنیت خود را از طریق ایجاد چارچوبی جامع در سطح منطقه‌ای بر عهده بگیرند؛ چارچوبی که علاوه بر این کشورها، عراق و ایران را نیز شامل شود.

او با بیان اینکه کنار گذاشتن تهران از ترتیبات امنیتی منطقه و اتکا به قدرت‌های خارجی، بحران پرونده هسته‌ای ایران و تنگه هرمز را پیچیده‌تر کرده است، از وجود «موانعی» ناشی از «ترکیبی بی‌ثبات از نمایش قدرت و وابستگی در خلیج فارس» سخن گفت.

البوسعیدی تاکید کرد حل این دو مسئله «ناممکن» است، زیرا قدرت‌های خارجی شرایط مشارکت را تعیین می‌کنند، در حالی که کشور‌های منطقه قادر نیستند مسئولیت جمعی تامین امنیت خود را بر عهده بگیرند و درباره ترتیبات آن به توافق برسند.

وزیر امور خارجه عمان این اظهارات را در سخنرانی‌ای با عنوان «امنیت جامع در خلیج فارس» در دانشگاه کمبریج انگلیس مطرح کرد. این سخنرانی در پایان سفر رسمی هیثم بن طارق، سلطان عمان، به انگلیس انجام شد.

او گفت هدفی که باید محور گفت‌و‌گو‌های هشت کشور ساحلی خلیج فارس قرار گیرد، «دستیابی به پیمان عدم تجاوز» میان این کشورهاست؛ پیمانی که به گفته وی، «پیش‌شرط اساسی ایجاد یک ساختار امنیتی منطقه‌ای جامع و واقعی» به شمار می‌رود.

البوسعیدی با اشاره به اینکه این ایده را شخصا و طی ساعت‌ها گفت‌و‌گو با ایران و آمریکا مطرح کرده است، به نشست وزیران امور خارجه هشت کشور ساحلی خلیج فارس در مسقط در نوامبر ۱۹۷۶ اشاره کرد که با هدف بررسی سازوکار امنیت جمعی منطقه برگزار شده بود.

او ادامه داد که تلاش برای تحقق این هدف ممکن است در شرایط کنونی «خلاف منطق» به نظر برسد، اما در واقع «تنها مسیر عقلانی» است؛ مسیری که باید پیش از تحمیل راه‌حل‌های دیگری بر منطقه دنبال شود؛ راه‌حل‌هایی که عملا الگوی وابستگی و کنار گذاشتن برخی کشور‌ها را تثبیت می‌کنند.

وزیر امور خارجه عمان افزود دیگر نمی‌توان به همکاری شرکای خارجی تکیه کرد. به گفته او، این مسئله به معنای کنار گذاشتن مشارکت‌های خارجی نیست، بلکه به این معناست که نقش این مشارکت‌ها در ساختار امنیت منطقه‌ای نباید صرفا نقشی محوری و تعیین‌کننده باشد.

البوسعیدی با اشاره به جمعیت ۹۳ میلیونی ایران و اینکه این کشور حدود نیمی از سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد، تاکید کرد: «هر ساختار امنیتی در خلیج فارس که ایران را در بر نگیرد، ذاتا بی‌ثبات خواهد بود.»

او کنار گذاشتن تهران را ناشی از «برداشتی نادرست» درباره وجود «دشمنی بنیادین» میان ایران و کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس دانست.

وزیر امور خارجه عمان یادآور شد که ایران به‌عنوان «تهدیدی که امنیت منطقه باید برای مقابله با آن سازمان‌دهی شود» معرفی شده و این کشور طی نزدیک به نیم قرن به‌طور نظام‌مند از ایفای هرگونه نقش مهم در ترتیبات امنیتی منطقه کنار گذاشته شده است.

البوسعیدی این رویکرد را شاید شدیدترین تحمیلی دانست که از خارج بر منطقه اعمال شده و گفت این سیاست پیامد‌های منفی عمیقی به دنبال داشته است؛ پیامد‌هایی که نه‌تنها ایران، بلکه کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

منبع: الاخبار