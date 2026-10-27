باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه و سامان‌دهی برنامه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای در شبکه امید، بازطراحی تازه‌ای در این حوزه انجام شده است که بر اساس آن، مجموعه برنامه‌های مرتبط با این عرصه ذیل عنوان «شبکه بازی» قرار می‌گیرند.

در این طراحی جدید، «شبکه بازی» دیگر صرفاً نام یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه به‌عنوان یک برند رسانه‌ای، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در بر می‌گیرد که هر یک به یکی از ابعاد متنوع و جذاب بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازند.

در میان برنامه‌های این مجموعه، «بازی‌چی» مسئولیت پرداختن به حوزه باشگاه‌داری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای را بر عهده دارد و با رویکردی تعاملی، زمینه ارتباط و مشارکت مخاطبان را در این حوزه فراهم می‌کند.

بر این اساس، تغییرات جدید به معنای کنار گذاشتن برند «شبکه بازی» نیست، بلکه نشان‌دهنده توسعه و گسترش این برند از قالب یک برنامه به مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی است؛ رویکردی که با برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت و توسعه این حوزه در شبکه امید دنبال می‌شود.

این بازطراحی همچنین با راه‌اندازی شبکه تلوبیونی مستقل بازی با عنوان «شبکه بازی» همسو است و می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای و افزایش ظرفیت‌های برنامه‌سازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را فراهم کند.

برنامه «بازی‌چی» از نظر فرم و ساختار، تفاوت عمده‌ای با برنامه پیشین «شبکه بازی» ندارد؛ اما مهم‌ترین تمایز آن، تغییر و تمرکز بر مأموریت باشگاه‌داری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای است. بر همین اساس، این برنامه تلاش می‌کند با ایجاد ارتباطی مستمر و هدفمند با مخاطبان، زمینه شکل‌گیری تعاملات مؤثرتر در این حوزه را فراهم سازد.

آموزش، کنش و هویت‌بخشی، سه محور اصلی برنامه «بازی‌چی» را تشکیل می‌دهند. تعاملات این برنامه با مخاطبان نیز بر مبنای همین سه محور سامان‌دهی می‌شود تا در کنار ارائه محتوای آموزشی، زمینه مشارکت فعال مخاطبان و تقویت هویت جمعی علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای فراهم شود.

توسعه برند «شبکه بازی» و تعریف مأموریت‌های تخصصی برای برنامه‌های زیرمجموعه آن، گامی در مسیر ایجاد منظومه‌ای منسجم از تولیدات رسانه‌ای در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شمار می‌رود؛ منظومه‌ای که با تکیه بر آموزش، مشارکت و هویت‌بخشی، به دنبال برقراری ارتباطی گسترده‌تر و هدفمندتر با مخاطبان نوجوان است.

شایان ذکر است مجموعه «بازی‌چی» با ساختاری ترکیبی، در ۱۰۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای و به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی امیرحائری در حال تولید است.

منبع: مرکز کودک و نوجوان سیما