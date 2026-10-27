با بازطراحی مجموعه برنامه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای در شبکه امید، برند «شبکه بازی» از قالب یک برنامه تلویزیونی فراتر رفته و به مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی توسعه یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه و سامان‌دهی برنامه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای در شبکه امید، بازطراحی تازه‌ای در این حوزه انجام شده است که بر اساس آن، مجموعه برنامه‌های مرتبط با این عرصه ذیل عنوان «شبکه بازی» قرار می‌گیرند.

در این طراحی جدید، «شبکه بازی» دیگر صرفاً نام یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه به‌عنوان یک برند رسانه‌ای، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در بر می‌گیرد که هر یک به یکی از ابعاد متنوع و جذاب بازی‌های رایانه‌ای می‌پردازند.

در میان برنامه‌های این مجموعه، «بازی‌چی» مسئولیت پرداختن به حوزه باشگاه‌داری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای را بر عهده دارد و با رویکردی تعاملی، زمینه ارتباط و مشارکت مخاطبان را در این حوزه فراهم می‌کند.

بر این اساس، تغییرات جدید به معنای کنار گذاشتن برند «شبکه بازی» نیست، بلکه نشان‌دهنده توسعه و گسترش این برند از قالب یک برنامه به مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی است؛ رویکردی که با برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت و توسعه این حوزه در شبکه امید دنبال می‌شود.

این بازطراحی همچنین با راه‌اندازی شبکه تلوبیونی مستقل بازی با عنوان «شبکه بازی» همسو است و می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای و افزایش ظرفیت‌های برنامه‌سازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را فراهم کند.

برنامه «بازی‌چی» از نظر فرم و ساختار، تفاوت عمده‌ای با برنامه پیشین «شبکه بازی» ندارد؛ اما مهم‌ترین تمایز آن، تغییر و تمرکز بر مأموریت باشگاه‌داری در عرصه بازی‌های رایانه‌ای است. بر همین اساس، این برنامه تلاش می‌کند با ایجاد ارتباطی مستمر و هدفمند با مخاطبان، زمینه شکل‌گیری تعاملات مؤثرتر در این حوزه را فراهم سازد.

آموزش، کنش و هویت‌بخشی، سه محور اصلی برنامه «بازی‌چی» را تشکیل می‌دهند. تعاملات این برنامه با مخاطبان نیز بر مبنای همین سه محور سامان‌دهی می‌شود تا در کنار ارائه محتوای آموزشی، زمینه مشارکت فعال مخاطبان و تقویت هویت جمعی علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای فراهم شود.

توسعه برند «شبکه بازی» و تعریف مأموریت‌های تخصصی برای برنامه‌های زیرمجموعه آن، گامی در مسیر ایجاد منظومه‌ای منسجم از تولیدات رسانه‌ای در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شمار می‌رود؛ منظومه‌ای که با تکیه بر آموزش، مشارکت و هویت‌بخشی، به دنبال برقراری ارتباطی گسترده‌تر و هدفمندتر با مخاطبان نوجوان است.

 شایان ذکر است مجموعه «بازی‌چی» با ساختاری ترکیبی، در ۱۰۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای و به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی امیرحائری در حال تولید است.

منبع: مرکز کودک و نوجوان سیما

برچسب ها: شبکه امید ، کودک و نوجوان
خبرهای مرتبط
مستند «مبارزه برای صلح» به‌کارگردانی داوود مرادیان آماده پخش شد
بیش از ۸۰ ساعت پخش زنده؛ روایت افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در «دهکده آسیایی» شبکه ورزش
در مراسم سالروز ملی آمار و برنامه‌ریزی مطرح شد؛
عبور از رادیوی نسل دوم به نسل پنجم، نیازمند برنامه‌ریزی و خردورزی راهبردی است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کارگردان سریال «آسباد»: انعکاس تصویر واقعی و مثبت در رسانه خواسته اهالی سیستان و بلوچستان بود
نقش‌آفرینی مجاهدان رسانه در پاسداشت امنیت پایدار
میادین و فرهنگسراهای پایتخت میزبان فیلم مقاومت می‌شوند
فراخوان «جانِ شهر» منتشر شد
آخرین اخبار
میادین و فرهنگسراهای پایتخت میزبان فیلم مقاومت می‌شوند
فراخوان «جانِ شهر» منتشر شد
نقش‌آفرینی مجاهدان رسانه در پاسداشت امنیت پایدار
کارگردان سریال «آسباد»: انعکاس تصویر واقعی و مثبت در رسانه خواسته اهالی سیستان و بلوچستان بود
فاطمیه امسال زیر بیرق خون‌خواهی
عبور از رادیوی نسل دوم به نسل پنجم، نیازمند برنامه‌ریزی و خردورزی راهبردی است