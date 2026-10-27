رئیس‌جمهور آمریکا با زیر سؤال بردن پیروزی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، مدعی شد که این انتخابات «شبیه یک انتخابات دیگرِ دستکاری‌شده» بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را زیر سؤال برد و مدعی شد که این انتخابات «شبیه یک انتخابات دیگرِ دستکاری‌شده» به نظر می‌رسد؛ اظهاراتی که پس از شکست فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا، در برابر لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل، مطرح شد.

ترامپ برای ادعای خود هیچ مدرکی درباره وقوع تقلب انتخاباتی ارائه نکرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی جداگانه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نیز اعلام کرد که برای دریافت اطلاعات درباره تقلب ادعایی در انتخابات گذشته یا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶، یک میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد. به گفته او، این مبلغ پس از بازداشت و محکومیت عاملان تقلب پرداخت می‌شود.

ترامپ نوشت: «به هر کسی که درباره تقلب انتخاباتی در انتخابات گذشته یا انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌روی سال ۲۰۲۶ اطلاعاتی ارائه کند، پس از بازداشت و محکومیت کسانی که این تقلب را انجام داده‌اند، یک میلیون دلار پرداخت خواهد شد.»

او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران نیز اظهار داشت: «من از هیچ طرفی حمایت نکردم، اما صادقانه بگویم، این انتخابات شبیه یک انتخابات دیگرِ دستکاری‌شده بود. از نظر من، وضعیت بسیار بد به نظر می‌رسید.»

منبع: ایندیا تودی

برچسب ها: دولت ترامپ ، تقلب در انتخابات
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