باشگاه خبرنگاران جوان _ شینا انصاری روز سه‌شنبه در سفر به خراسان جنوبی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محیط‌بانان در مسیر اجرای وظایف قانونی خود با مخاطرات متعددی مواجه هستند و در برخی موارد، به دلیل شرایط ماموریت و استفاده از سلاح برای اجرای قانون، با تبعات قضایی روبه‌رو می‌شوند که از این رو، تقویت حمایت‌های قانونی از این نیروها ضروری است.

وی افزود: طی ۲ سال گذشته، با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون به‌کارگیری سلاح پیگیری شده تا خلاهای موجود در قانون پیشین برطرف و زمینه حمایت قضایی بیشتر از محیط‌بانان فراهم شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد با طی مراحل باقی‌مانده و تصویب نهایی این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان در انجام ماموریت‌های قانونی آنان افزایش یابد.

جذب ۴۸۰ محیط‌بان در کشور

انصاری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیش از ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این سازمان بدون تصدی است و این میزان کمبود در حوزه محیط‌بانی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیز با کمبود جدی نیروی محیط‌بان مواجه است، افزود: با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، جذب ۴۸۰ محیط‌بان از طریق آزمون استخدامی برای سال پیش‌رو در سطح کشور پیگیری می‌شود.

وی درباره سهم خراسان جنوبی از این ظرفیت استخدامی اظهار کرد: برآورد اولیه از امکان جذب حدود ۲۲ محیط‌بان برای استان حکایت دارد، اما تعداد دقیق نیروهای اختصاص‌یافته باید بررسی شود.

توسعه پایش هوشمند برای حفاظت از حیات وحش

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی خراسان جنوبی و ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری گفت: توسعه پایش هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین از سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست است که می‌تواند توان نظارتی در مناطق حفاظت‌شده را افزایش دهد و مواجهه مستقیم محیط‌بانان با تهدیدها را کاهش دهد.

انصاری با اشاره به مشاهده ۲ قلاده یوزپلنگ توسط همکاران محیط زیست در استان طی سال گذشته افزود: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت زیستی ارزشمند منطقه است اما وسعت مناطق طبیعی و محدودیت اطلاعات موجود، ضرورت افزایش پایش‌های میدانی و هوشمند را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش دوربین‌گذاری و مستندسازی وضعیت حیات وحش در برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد تا نظارت بر زیستگاه‌ها تقویت و اطلاعات دقیق‌تری درباره گونه‌های جانوری، به‌ویژه گونه‌های در معرض خطر انقراض، جمع‌آوری شود.

تامین حقابه تالاب‌ها در اولویت پیگیری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و محدودیت منابع آب اظهار کرد: کمبود آب و گسترش کانون‌های گرد و غبار از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کشور است و مقابله با این مشکلات به همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از تالاب‌های خراسان جنوبی، از جمله تالاب کجی نمکزار نهبندان، گفت: نیاز آبی تالاب‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برآورد شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تامین این نیاز تاکید شده است؛ بر این اساس، وزارت نیرو مکلف به تامین نیاز آبی تعیین‌شده است.

انصاری افزود: در اسناد بالادستی، پس از تامین آب شرب، حقابه طبیعت مورد تاکید قرار گرفته و سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را با هدف صیانت از زیستگاه‌های ارزشمند و حفظ تنوع زیستی پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های مقابله با گرد و غبار بیان کرد: کانون‌های مستعد گرد و غبار در سطح کشور شناسایی شده‌اند و برنامه‌های مدیریت و کنترل این کانون‌ها در چارچوب ستاد ملی مدیریت و هماهنگی مقابله با پدیده گرد و غبار و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود.

افتتاح نخستین مرکز تیمار و قرنطینه حیات وحش شرق کشور

انصاری همچنین با اشاره به افتتاح نخستین مرکز تیمار و قرنطینه حیات وحش در شرق کشور در خراسان جنوبی اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز ظرفیت ارزشمندی برای درمان و بازپروری حیات وحش آسیب‌دیده و بازگرداندن گونه‌های قابل رهاسازی به طبیعت فراهم می‌کند.

وی افزود: گونه‌هایی که امکان بازگشت به طبیعت را ندارند نیز باید در مراکز مجاز نگهداری شوند و این مرکز می‌تواند با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش استان ایفا کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه خراسان جنوبی در مسیر کریدور قاچاق حیات وحش قرار دارد، راه‌اندازی این مرکز را گامی موثر در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و حمایت از گونه‌های جانوری دانست.

انصاری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی گفت: با حمایت از برنامه‌های حفاظتی، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه پایش هوشمند و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه ارتقای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی استان را فراهم کرد.