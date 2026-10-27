سرپرست وزارت نفت ایران و وزیر انرژی قطر درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی و تقویت هم‌گرایی کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده گاز گفت‌و‌گو کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ، در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو با سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ایران و قطر در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کرد.

او در این دیدار با تأکید بر پیشنهاد‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، همکاری مؤثر اعضای این مجمع، به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده گاز، برای تقویت هم‌گرایی و گسترش گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و چندجانبه را خواستار شد.

سرپرست وزارت نفت پیش‌تر نیز در سفر به دوحه و دیدار با وزیر انرژی قطر، بر توسعه روابط و همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی تأکید کرده بود.

بورد که برای شرکت در نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف و همراهی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در هشتمین نشست سران این مجمع به مسکو سفر کرده است، در مواضع خود بر پیوند امنیت انرژی با صلح و ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها تأکید کرد.

او گفت: مداخله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، افزون بر آسیب به منافع مشروع ملت ایران، بر امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازار‌های جهانی انرژی تأثیر منفی گذاشته است.

هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز روز سه‌شنبه پنجم آبان در مسکو با حضور سران کشور‌های عضو و نمایندگان عالی‌رتبه آنها برگزار می‌شود. بررسی مسائل راهبردی صنعت گاز، تحولات بازار، چشم‌انداز عرضه و تقاضا، امنیت انرژی و جایگاه گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان از محور‌های این نشست‌هاست.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی دارد و کشور‌های آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز عضو ناظر آن هستند. کشور‌های عضو این مجمع درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: ایران و قطر ، وزیر نفت
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