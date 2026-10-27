باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - افتخارزاده، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در فرآیند جذب و استخدام نیرو، عدم تناسب ویژگی‌های فردی و استعداد‌های متقاضیان با موقعیت‌های شغلی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افت عملکرد و خروج زودهنگام نیروی انسانی از سازمان‌ها منجر شود.

وی افزود: در بسیاری از فرآیند‌های استخدام، ارزیابی متقاضیان عمدتاً بر اساس رزومه و مصاحبه‌های تخصصی انجام می‌شود، اما در برخی موارد افراد پس از ورود به محیط کار، عملکرد مورد انتظار را ندارند یا به دلایل مختلف از ادامه همکاری منصرف می‌شوند.

افتخارزاده با بیان اینکه شناسایی دقیق مسئله در مدیریت منابع انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: بررسی این چالش و مطالعه پژوهش‌های علمی نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی، استعداد‌ها و علایق افراد می‌تواند در میزان تناسب آنها با مشاغل، بهره‌وری و ماندگاری نیروی انسانی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به طراحی یک سامانه هوشمند مهارت‌شناسی گفت: این سامانه بر اساس اطلاعات خوداظهاری کاربران و نتایج آزمون‌های تخصصی، ویژگی‌های فردی و استعداد‌های شغلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در این سامانه از آزمون‌های شخصیت‌شناسی و استعدادسنجی از جمله MBTI، گاردنر و هالند به‌صورت تلفیقی استفاده شده و سازوکاری نیز برای بررسی اعتبار پاسخ‌های کاربران در نظر گرفته شده است.

افتخارزاده با بیان اینکه اطلاعات به‌دست‌آمده با استاندارد‌های شغلی تطبیق داده می‌شود، افزود: داده‌های مربوط به مشاغل از پایگاه اطلاعات شغلی O*NET استخراج شده و سامانه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق، فرآیند تطبیق ویژگی‌های افراد با مشاغل استاندارد را به‌صورت هوشمند و در لحظه انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: خروجی این فرآیند، ارزیابی میزان تناسب ویژگی‌های شخصیتی، استعداد‌ها و علایق هر فرد با مشاغل مختلف است که می‌تواند به انتخاب مسیر شغلی مناسب‌تر کمک کند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره وجه تمایز این محصول با نمونه‌های خارجی توضیح داد: در پایگاه اطلاعات شغلی O*NET، ویژگی‌ها و شاخص‌های مورد نیاز برای هر شغل تعریف شده است تا مشخص شود چه توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی می‌توانند به عملکرد بهتر افراد در آن موقعیت شغلی کمک کنند.

وی افزود: در سامانه طراحی‌شده توسط متخصصان این شرکت، این فرآیند از مسیر معکوس انجام می‌شود؛ به این معنا که ابتدا ویژگی‌های شخصیتی، استعداد‌ها و علایق فرد شناسایی شده و سپس مشاغلی که بیشترین تناسب را با مشخصات او دارند، معرفی می‌شوند.

افتخارزاده با اشاره به قابلیت‌های این محصول تأکید کرد: به گفته وی، این سامانه از نظر شیوه تلفیق آزمون‌های مهارت‌شناسی و تطبیق هوشمند افراد با مشاغل، نمونه مشابه داخلی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این فناوری، کمک به شناسایی دقیق‌تر استعداد‌های نیروی انسانی، بهبود فرآیند انتخاب شغل و فراهم کردن زمینه تناسب بیشتر میان ویژگی‌های فردی و نیاز‌های بازار کار است.