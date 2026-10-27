نیویورک‌تایمز گزارش داد نتانیاهو در روز‌های اخیر برای حمله به ایران پیش از انتخابات تلاش نود، اما رئیس ستاد کل ارتش با این اقدام مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از یک مقام و فردی آگاه از موضوع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در روز‌های اخیر برای حمله به ایران در آستانه آغاز انتخابات این رژیم تروریستی که امروز شروع شده است، فشار وارد کرده؛ اقدامی که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، با آن مخالفت کرده و هشدار داده است که وقوع جنگ می‌تواند روند رای‌گیری را مختل یا به تعویق بیندازد.

این روزنامه توضیح داد که دلایل نتانیاهو برای تلاش جهت حمله به ایران پیش از انتخابات هنوز به‌طور کامل روشن نیست، اما بازگشت به جنگ می‌توانست روند رتی‌گیری را مختل کند یا حتی به تعویق بیندازد. همچنین، آغاز جنگ ممکن بود توانایی رقبای او را برای تشکیل ائتلاف حاکم در مهلت قانونی، در صورت پیروزی در انتخابات، با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر، ازسرگیری درگیری‌ها می‌توانست فشار‌های سیاسی‌ای ایجاد کند که به تشکیل کابینه وحدت با حضور نتانیاهو منجر شود.

این روزنامه افزود زمیر از نتانیاهو خواسته است اسناد امضاشده‌ای درباره مجوز قانونی هرگونه عملیات ارائه کند و خواستار برگزاری مذاکرات و بررسی‌های بیشتر شده است. به نوشته نیویورک تایمز، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در روز‌های اخیر بار دیگر برای اتخاذ اقدامی متفاوت که به حمله آشکار منجر نشود، فشار وارد کرده است؛ این در حالی است که او پیش‌تر گزارش‌ها درباره طرح حمله پیش‌دستانه را رد کرده و آنها را «مزخرف» خوانده بود.

این روزنامه در پایان نوشت که این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها با ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل برای انجام حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر رخ داده است. به گفته برخی مقام‌ها، دونالد ترامپ با وجود تعهد به خودداری از حمله پیش از انتخابات، در محافل خصوصی ظاهرا به انجام دور تازه‌ای از حملات تمایل دارد. همچنین، فرماندهی مرکزی آمریکا فهرست گسترده‌تری از اهداف را آماده کرده که زیرساخت‌های انرژی و مراکز حیاتی اقتصاد ایران را نیز شامل می‌شود.

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنگ با ایران ، انتخابات اسرائیل
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