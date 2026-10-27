باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم

دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان با استقبال پرشور از چهره‌های برنامه «محفل»، جلوه‌ای از وحدت و دوستی در سایه قرآن را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دانش‌آموزان شیعه و سنی در مدرسه‌ای در زاهدان، با شور و هیجان از چهره‌های برنامه «محفل» و احسان مهدی استقبال کردند.

این حضور صمیمانه، جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان دانش‌آموزان شیعه و سنی در پرتو عشق به قرآن کریم بود.

 

مطالب مرتبط
استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم
young journalists club

باز شدن پای کودکان میناب در مسابقه تلویزیونی + فیلم

استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم
young journalists club

تلاوت زیبای قرآن کریم توسط داوران مسابقه محفل + فیلم

استقبال پرشور دانش‌آموزان شیعه و سنی زاهدان از عوامل برنامه «محفل» + فیلم
young journalists club

نوای دلِ روشن در تاریکی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
۸۵۱

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم
۷۶۵

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم
۶۹۳

انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
۶۵۵

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم
۵۴۹

شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha