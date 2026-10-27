\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u0647 \u0648 \u0633\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u062d\u0641\u0644\u00bb \u0648 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u0647 \u0648 \u0633\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062a\u0648 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n