باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست بلاروس، با اشاره به اینکه توسعه کشور در صنعت برق در مسیر درست و صحیح قرار دارد، اظهار داشت: از مزیت کشور‌های همسایه به درستی استفاده می‌کنیم و تاکنون همکاری بسیار خوبی با کشور‌های همسایه و برخی کشور‌های حاضر در نشست صورت گرفته و در حال انجام است.

وزیر نیرو با اشاره به اتصال برق با کشور‌های مختلف گفت: اتصال برق با همسایه‌های غربی انجام شده و همچنین با همسایه‌های شرقی مانند پاکستان و افغانستان نیز برقرار شده است. حضور در کشور‌های همسایه و تبادل برق، خود یک مزیت خواهد بود و از این مزیت به خوبی استفاده شده است؛ به همین خاطر به دنبال گسترش ارتباطات با کشور‌های همسایه هستیم.

علی‌آبادی افزود: در حال حاضر پس از تلاش‌های مستمر، اتصال با کشور ترکمنستان برقرار است و با آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ارتباطاتی وجود دارد. همچنان این تلاش برای اتصال با دیگر کشور‌ها ادامه دارد و به دنبال برقراری اتصال به روسیه از طریق یکی از کشور‌های هم‌مرز هستیم.

وی با اشاره به موضوع الکتریسیته و هوش مصنوعی تصریح کرد: بدون تردید دنیا را به سمت افزایش مصرف برق پیش می‌برد و اگر بخواهیم به شکل سنتی از ظرفیت انرژی استفاده کنیم، شاید با کاهش بهره‌وری مواجه شویم. به طور مثال، خودروی برقی با توجه به ماهیت انرژی که بخشی از انرژی را به چرخه مصرف بازمی‌گرداند، موضوع بسیار مهمی در کاهش مصرف است.

وزیر نیرو با تاکید بر استفاده از خودرو‌های برقی خاطرنشان کرد: انرژی‌های الکتریکی از روش‌های متنوعی همچون اتمی، برق‌آبی و خورشیدی قابل دستیابی هستند؛ در حالی که خودرو‌های بنزینی متکی به سوخت فسیلی هستند؛ بنابراین حرکت به این سمت، اقدامی بسیار پسندیده است. با توجه به توسعه‌ای که در زمینه ذخیره‌سازی صورت گرفته، در شرایط فعلی تحولات این‌چنین در صنعت برق می‌تواند منجر به حرکت به سمت تحولات فنی در ساختار زیست‌بوم شود.

علی‌آبادی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی و اتصال الکتریکی گفت: به طور مثال، استفاده از انرژی خورشیدی، صنعت برق را ملزم به گسترش ذخیره‌ساز‌ها می‌کند یا اتصال الکتریکی باید تامین‌کننده باشد تا توازن در تولید، توزیع و مصرف برقرار شود. با توجه به تحولات سریع در صنعت برق و گسترش نیاز مردم به انرژی الکتریکی به نظر می‌رسد در منطقه نیازمند یک همکاری همه‌جانبه هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به دستاورد‌های ایران در حوزه تولید برق گفت: در ایران، توسعه چند برابری در ظرفیت تولیدی را تجربه کردیم؛ به طوری که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت تولید برق کشور تنها ۷ هزار مگاوات بود، اما امروز نزدیک به ۹۷ هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم و بیش از ۱۰۵ هزار واحد نیروگاهی آماده تولید برق در مدار هستند.

وی افزود: تمامی تجهیزات نیروگاهی توسط جوانان ایرانی ساخته شده و هم‌اکنون ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرکننده تجهیزات نیروگاهی به کشور‌های منطقه است و متعهد شده‌ایم که این رقم را از ۱۳۰ هزار مگاوات هم بیشتر برسانیم.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب شده است که کشور به سمت خوداتکایی حرکت کند و با وجود تحریم و جنگ، در تلاش هستیم توسعه الکتریکی را همزمان با توسعه فناوری پیش ببریم. در حال حاضر در کشور، توربین‌های گازی، توربین‌های بخاری و حتی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به دست متخصصان داخلی ساخته می‌شود. آمادگی برای همکاری با کشور‌ها وجود دارد و همچنین آماده اتصال الکتریکی هستیم و از استفاده از ظرفیت‌های دیگر کشور‌ها نیز استقبال می‌کنیم.

منبع: وزارت نیرو