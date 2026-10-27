باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهرداران تهران با اشاره به شرایط کشور در عرصه نظامی و بین‌المللی اظهار کرد: شرایط ما هم در عرصه میدان نظامی و هم در عرصه بین‌الملل خوب است. دشمن در نبرد‌های اخیر به اهداف خود نرسیده و در حوزه دیپلماسی نیز به استیصال افتاده است. از طرفی، شرایط برای دشمن غیرقابل تحمل شده و نمی‌داند حمله به ایران چه تبعاتی خواهد داشت.

وی افزود: به همین دلیل، دشمن تمام توان خود را برای محاصره ایران گذاشته است. امید آنها به شهریورماه و ایجاد اغتشاش در سالگرد فوت خانم امینی بود، به آشوب در دانشگاه‌ها نیز امید بسته بودند که این اتفاق نیفتاد و اکنون امیدشان به ایجاد هرج و مرج در داخل کشور است.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت مقابله با این تلاش‌ها تصریح کرد: در برابر این اقدامات، وظیفه ما حفظ میدان و تجمعات و حمایت از معیشت مردم است. بنابراین، شهرداران تا سطح نواحی و محلات باید از حضور مردم در صحنه حمایت کنند و دایره حضور مردم نیز گسترش پیدا کند.

زاکانی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره فراهم شدن شرایط حضور طیف‌های مختلف مردم در میادین گفت: رهبر انقلاب اخیراً تأکید فرموده بودند که شرایط در میادین برای حضور طیف‌های مختلف مردمی فراهم شود. ایشان قشر خاکستری را عقبه‌ای مهم و خداداد می‌دانند که باید جدی گرفته شود. از نظر رهبر انقلاب برای جبران خسارتی که بر اثر ندانم‌کاری، غفلت و بعضاً تعمد برخی افراد به این عقبه مهم خداداد وارد شده است، باید هزینه و تلاش زیادی صرف شود.

وی ادامه داد: با هدف تحقق فرمایشات رهبر انقلاب شهرداران نواحی باید به سراغ هیئت‌امنای محلات بروند تا پیوستگی مردمی با شهرداری ایجاد شود. از طرف دیگر، شهرداری تهران باید پیشگام نهضت خدمت‌رسانی به مردم باشد.

زاکانی تأکید کرد: وظیفه ما حفظ میادین، توسعه آنها و سپس تبدیل این ظرفیت به نهادسازی نوین است. این امر از طریق پیوستگی میان شهرداری و سایر نهاد‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

استقرار چادر‌های خدمت‌رسانی در دست‌کم ۵۰ میدان بزرگ تهران

شهردار تهران با بیان اینکه خدمت‌رسانی و کار در میادین از وظایف شهرداری است، اظهار کرد: بنا شد در حداقل ۵۰ میدان بزرگ شهر چادر‌هایی مستقر کنیم و خدمات مختلفی از جمله طرح «تورم صفر» و «چشم‌روشنی» را به شهروندان ارائه دهیم. همچنین خدمات دیگری از جمله خدمات سلامت نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت هم‌زمان از حضور مردم و معیشت آنان گفت: همان‌طور که اشاره کردم، تمام امید دشمن به داخل کشور است و ما در برابر این موضوع دو کار می‌توانیم انجام دهیم؛ حمایت از میدان و حمایت از معیشت مردم.

طرح تورم صفر بازی دشمن را در ایران به هم زده است

شهردار تهران با اشاره به اجرای طرح «تورم صفر» گفت: در همین رابطه، طرح تورم صفر بازی دشمن را در ایران به هم زده است. دشمن به دنبال ایجاد قحطی در ایران بود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه بار هزینه را نیز از دوش مردم برداشتیم.

وی همچنین درباره طرح «چشم‌روشنی» اظهار کرد: این طرح نیز مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. از ۳۳ هزار نوزادی که در شش ماه نخست سال به دنیا آمده‌اند، مادران حدود هفت هزار نفر از آنان تاکنون خدمات این طرح را دریافت کرده‌اند و رضایت‌مندی قابل‌توجهی نیز ایجاد شده است.

تأکید بر پایان کار‌های ناتمام و افزایش انتظارات از شهرداری

زاکانی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهر گفت: باید حداکثر تلاش خود را برای پایان دادن به کار‌های ناتمام به کار بگیریم. در شرایط کنونی نیز انتظارات از ما برای انجام کار‌ها بیشتر از قبل شده است و در حال حاضر پروژه‌های بزرگی در تهران برای بهره‌برداری داریم.

وی با اشاره به برخی از این پروژه‌ها افزود: تغییر کاربری شن‌چاله‌ها در منطقه ۱۸ و احداث ورزشگاهی به مساحت ۲۷۰ هکتار در منطقه ۱۵ از جمله پروژه‌های مهم شهر تهران هستند.

زاکانی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پارک ولایت تصریح کرد: پارک ولایت باید برای مشارکت‌گذاری و فعال شدن در حوزه نوآوری تعیین تکلیف شود. در سایر مجموعه‌های شهرداری نیز باید رویکرد نوآورانه‌ای که زیرساخت‌های آن فراهم شده است، به مرحله ظهور و اجرا برسد و نباید از این موضوع غفلت کنیم.

آخرین وضعیت خطوط مترو، بزرگراه‌ها و تونل‌های تهران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حمل‌ونقل و عمرانی پایتخت اشاره کرد و گفت: در حوزه خطوط مترو تفاهماتی انجام شده است. خط ۹ با آغاز فعالیت دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) وارد مرحله جدیدی می‌شود؛ پس از آن، خط ۸ نیز آغاز و برای خط ۱۱ هم تجهیز کارگاه انجام می‌شود.

شهردار تهران درباره بزرگراه شهید شوشتری اظهار کرد: قرارداد بخش دوم بزرگراه شهید شوشتری ابلاغ شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: تونل شهید متوسلیان نیز به طول ۹.۲ کیلومتر به‌زودی با تجهیز کارگاه وارد مرحله ساخت خواهد شد.

زاکانی همچنین درباره بزرگراه یادگار امام گفت: بخش غربی بزرگراه یادگار امام تا ماه آینده رونمایی می‌شود. بال جنوبی این پروژه نیز با انجام دو تا سه هزار مترمربع تملک، امکان فعال شدن در مدت سه سال را خواهد داشت.

وی افزود: همچنین محور‌های ساخت سه هتل در تهران، در محدوده گرمدره و منطقه ۱۲، روز گذشته در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است.

تغییر کاربری شن‌چاله‌های منطقه ۱۸ و تحول در چهره جنوب تهران

شهردار تهران با اشاره به آثار اجرای پروژه‌های بزرگ شهری بر توسعه مناطق مختلف پایتخت گفت: با به بهره‌برداری رسیدن این پروژه‌ها، معادله شمال و جنوب شهر به هم می‌ریزد. به‌عنوان مثال، با تغییر کاربری شن‌چاله‌های منطقه ۱۸، در سطح زمین حداقل شش میلیون مترمربع بنا خواهیم داشت که چهره جنوب شهر و مناطق مختلف از جمله مناطق ۱۱، ۱۶، ۱۵ و دیگر مناطق را تغییر می‌دهد.

زاکانی ادامه داد: این در حالی است که کل ساخت‌وساز تهران در طول یک سال حدود ۱۰ میلیون مترمربع بوده است و اجرای چنین پروژه‌ای می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سیمای شهری و توسعه مناطق جنوبی پایتخت داشته باشد.

شهردار تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر چهره شهر و تبیین چشم‌انداز آینده پایتخت برای مردم گفت: چهره شهر باید تغییر کند و باید درباره آینده تهران با مردم واقع‌بینانه صحبت کنیم تا مشخص شود در صورت به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها، چه آینده‌ای برای شهر متصور خواهیم بود.