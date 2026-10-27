مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: با بازگشت منابع تسهیلاتی سال گذشته، امکان بهره‌مندی متقاضیان جدید کسب‌وکار و اشتغال‌زایی از تسهیلات تبصره ۲ فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -نیره مظهر،  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: نسبت معرفی به ابلاغ طرح‌های جز ۳ تبصره ۲ از محل منابع بازگشتی در استان به ۹۰ درصد رسیده‌است و این امکان فراهم شده تا باردیگر متقاضیان کسب و کار در قالب طرح‌های جدید از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: از مجموع چهار هزار میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال اعتبار ابلاغی، مبلغ چهار هزار میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌ که معادل ۹۰ درصد از کل اعتبار ابلاغی است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها بر اساس نسبت معرفی به ابلاغ، افزود: هر یک از دستگاه‌های گردشگری و صنایع دستی، جهادکشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و اداره کل صمت بر اساس اعتبار ابلاغی نسبت به معرفی طرح های مرتبط اقدام کرده‌اند.

مظهر با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها، گفت:تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد ریال از این مبالغ توسط بانک‌های عامل پرداخت شده که فعلا معادل ۴۰ درصد نسبت به کل اعتبار ابلاغی است و که انتظار می‌رود تا پایان مهلت مقرر، نسبت پرداخت تسهیلات به ابلاغ به صد در صد برسد.

وی توضیح داد: جزء ۳ تبصره ۲ قانون بودجه به منابع بازگشتی از سال گذشته اختصاص دارد که با هدف توسعه کسب و کارها و اشتغال زایی در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط، اعطا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این فرآیند، تسهیلات قبلی پرداخت نشده به دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد تا مجدداً متقاضیان مردمی کسب و کار و اشتغال زایی بتوانند در قالب طرح‌های جدید، به واسطه دستگاه مرتبط با طرح خود، به بانک‌های عامل معرفی شده و تسهیلات خود را دریافت کنند.

گفتنی است بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری در قالب حدود ۲۸۰ شعبه در قم فعالیت می‌کنند که از این میان، ۱۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند و مدیران آن‌ها مسوولیت اصلی اجرای مصوبه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات تکلیفی و استانی را بر عهده دارن

برچسب ها: تسهیلات ، کسب و کار جدید
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