کاروان ۱۵ نفره ورزشکاران کرمانی با کسب ۱۲ مدال شامل چهار طلا، دو نقره و شش برنز در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، امروز با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان وارد کرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - ورزشکاران کرمانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با درخشش در رشته‌های انفرادی و تیمی، افتخارات ارزشمندی برای استان رقم زدند و سعید افروز با کسب مدال طلای دوومیدانی و ثبت رکورد جهانی ۴۲.۵۸ متر، یکی از چهره‌های شاخص این رقابت‌ها بود.

 

 

 

۱۲ مدال ناگویا در آغوش کرمان + تصاویر

سینا زقیامی‌نژاد نیز در رشته شنا به مدال طلا رسید و علی‌اصغر ابرقی مدال برنز پاورلیفتینگ را کسب کرد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با حضور بتول خلیل‌زاده و فاطمه عباسی، نمایندگان کرمان، به مدال نقره دست یافت. همچنین تیم ملی فوتبال نابینایان با حضور صادق رحیمی، محمدصالح میرزایی و محمدامین رحیم‌زاده، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

۱۲ مدال ناگویا در آغوش کرمان + تصاویر

آیین استقبال از مدال‌آوران کرمانی صبح امروز، سه‌شنبه پنجم آبان، با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، و جمعی از مسئولان در فرودگاه کرمان برگزار شد.

۱۲ مدال ناگویا در آغوش کرمان + تصاویر

طالبی در این مراسم از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی خبر داد و از تلاش ورزشکاران و کادر‌های فنی قدردانی کرد.

۱۲ مدال ناگویا در آغوش کرمان + تصاویر

درخشش کاروان کرمان در ناگویا، بار دیگر ظرفیت ورزشکاران استان را به نمایش گذاشت؛ افتخاری که تداوم آن به حمایت مستمر از قهرمانان، مربیان و زیرساخت‌های ورزشی نیاز دارد.

برچسب ها: اخبار ورزشی کرمان ، دیدار با ناگویا
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