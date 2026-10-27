باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - ورزشکاران کرمانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با درخشش در رشته‌های انفرادی و تیمی، افتخارات ارزشمندی برای استان رقم زدند و سعید افروز با کسب مدال طلای دوومیدانی و ثبت رکورد جهانی ۴۲.۵۸ متر، یکی از چهره‌های شاخص این رقابت‌ها بود.

سینا زقیامی‌نژاد نیز در رشته شنا به مدال طلا رسید و علی‌اصغر ابرقی مدال برنز پاورلیفتینگ را کسب کرد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با حضور بتول خلیل‌زاده و فاطمه عباسی، نمایندگان کرمان، به مدال نقره دست یافت. همچنین تیم ملی فوتبال نابینایان با حضور صادق رحیمی، محمدصالح میرزایی و محمدامین رحیم‌زاده، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

آیین استقبال از مدال‌آوران کرمانی صبح امروز، سه‌شنبه پنجم آبان، با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، و جمعی از مسئولان در فرودگاه کرمان برگزار شد.

طالبی در این مراسم از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی خبر داد و از تلاش ورزشکاران و کادر‌های فنی قدردانی کرد.

درخشش کاروان کرمان در ناگویا، بار دیگر ظرفیت ورزشکاران استان را به نمایش گذاشت؛ افتخاری که تداوم آن به حمایت مستمر از قهرمانان، مربیان و زیرساخت‌های ورزشی نیاز دارد.