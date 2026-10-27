باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در روزگاری که زرق‌وبرق فرصت‌های برون‌مرزی گاه هر ذهن پویایی را وسوسه می‌کند، هستند پژوهشگرانی که خاک وطن را سنگر تولید علم قرار داده و قله‌های جهانی را از درون کشور فتح می‌کنند. انتشار تازه‌ترین ارزیابی‌ها از فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان، بار دیگر نام ایران اسلامی و دارالعلم یزد را با درخشش ۶ بانوی پژوهشگر به بلندای افتخار رساند.

این موفقیت چشمگیر علمی، بیش از هر چیز گواهی بر اصالت، توانمندی، اراده پولادین و جایگاه رفیع بانوان یزدی در عرصه‌های تولید علم نافع و پژوهش‌های مرزنشین است؛ بانوانی که با پشتکار ستودنی خود ثابت کردند توسعه علمی کشور در گرو تعهد به اقلیم و ریشه‌های فرهنگی است.

بر اساس این ارزیابی بین‌المللی معتبر، اسامی این ستارگان پرفروغِ پژوهش در استان یزد به این شرح است:

دکتر سپیده سلطانی و دکتر بی‌بی فاطمه حقیرالسادات از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر معصومه برخورداری، دکتر سعیده هاشمیان و دکتر محدثه صفایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان

دکتر مریم صابری از آموزشکده فنی و حرفه‌ای

حضور این بانوان در زمره دانشمندان برتر جهان، فراتر از یک افتخار آماری، پیامی روشن به نسل جوان و جامعه علمی کشور دارد؛ اینکه با اتکا به خودباوری و ماندن در سنگر وطن می‌توان مرز‌های علم و فناوری را جابه‌جا کرد. بدون شک حمایت ساختاری از چنین نخبگانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پژوهشی مناسب در استان یزد، تضمین‌کننده تداوم این مسیر درخشان و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود.