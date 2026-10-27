نقش‌برجسته ساسانی سراب بهرام در شهرستان ممسنی و چشمه انجیری در شهرستان رستم، دو جاذبه تاریخی و طبیعی استان فارس، جلوه‌هایی از غنای میراث فرهنگی و طبیعت این منطقه را به تصویر می‌کشند.جذابیت نقش برجسته کتیبه در محل معبدی قرار گرفته است که امروز اثری از آن نیست.در این مکان هر جا درخت"مورد" وجود دارد آنجا مکان مقدس و نیایش‌گاه بوده است. نقش برجسته هم در مکانی مملو از درختان "مورد" چشم نوازی می کنند. "مورد" در سنت‌های ایران باستان با مفاهیمی مانند جاودانگی، پایندگی و سرزندگی پیوند داشته و در منابع مربوط به باورهای ایرانی به اهورامزدا نیز نسبت داده شده است .