نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با هشدار درباره پیامد‌های پراکندگی آرای جناح راست، از هواداران بن‌گویر خواست در انتخابات به حزب لیکود رأی دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز سه‌شنبه از رأی‌دهندگان ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب راست افراطی «قدرت یهودی»، خواست به حزب حاکم لیکود رأی دهند.

نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به بن‌گویر نوشت: «ایتمار، تا چند بار می‌خواهی این بلوف را تکرار کنی؟ به هر حال از حدنصاب انتخاباتی عبور خواهی کرد و بخشی از دولت قدرتمند راست‌گرای ما به رهبری من خواهی بود.»

وی هشدار داد که اگر آرای رأی‌دهندگان جناح راست میان حزب لیکود و حزب «قدرت یهودی» تقسیم شود، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، ممکن است بنی گانتس، رهبر حزب «اتحاد ملی»، را مأمور تشکیل کابینه کند.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، حزب لیکود
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