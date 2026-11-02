باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، گفت: در چنین شرایطی، فروش وزنی نان به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش شفافیت در بازار مطرح شده است. هدف از اجرای این طرح، مشخص شدن میزان نان تحویلی به مشتری و شفاف‌تر شدن ارتباط میان وزن محصول و مبلغ پرداختی است.

به گفته وی، در شیوه فعلی، نظارت بر وزن نان عمدتاً بر اساس وزن چانه خمیر انجام می‌شود؛ درحالی‌که وزن خمیر اولیه با وزن نان پس از پخت تفاوت دارد و بخشی از رطوبت آن در فرآیند پخت از بین می‌رود. بنابراین، توجه به وزن محصول نهایی می‌تواند امکان بررسی دقیق‌تر مقدار نان تحویلی به مشتری را فراهم کند.

کرمی ادامه داد: اجرای موفق این طرح مستلزم تعیین ضوابط روشن درباره قیمت هر کیلوگرم، وزن استاندارد نان پخته‌شده، نحوه توزیع، کیفیت محصول و شیوه نظارت است. همچنین باید تأثیر میزان رطوبت و شرایط پخت بر وزن نهایی در ضوابط اجرایی لحاظ شود تا اختلاف در وزن، زمینه بروز تخلفات جدید را فراهم نکند.

وی افزود: از سوی دیگر، فروش وزنی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام تخلفات مرتبط با آرد یارانه‌ای و تراکنش‌های غیرواقعی را برطرف کند؛ موضوعی که همچنان به نظارت بر تخصیص و مصرف آرد نیاز دارد.

رئیس کارگروه آرد و نان گفت: در حال حاضر با چالشی مواجه هستیم که در آن نان سنتی با گندم ۹۰۰ تومانی و نان صنعتی با گندم ۶۰ هزار تومانی در بازار رقابت می‌کنند؛ ازاین‌رو پیشنهاد ما این بود که به‌جای وجود چنین شکاف فاحشی، نرخ گندم برای همه یکسان‌سازی شود.