کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس امروز با کاهش ۱۴۲ هزار و ۸۶۹ واحدی و افت ۱.۷۷ درصدی به سطح ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۹۱۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۲۶ هزار و ۸۱۵ واحدی و افت ۱.۲ درصدی در محدوده ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۷۵۳ واحد قرار گرفت.

او افزود: در معاملات خرد امروز سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، حجم معاملات به ۷۲ میلیارد برگ سهم و ارزش معاملات به ۴۹ هزار و ۴۶ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید ۸۱ میلیون تومان و سرانه فروش ۲۱۲ میلیون تومان بود. همچنین در جریان معاملات امروز، شاهد خروج ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: ۷۲ درصد بازار، معادل ۶۷۹ نماد، معاملات امروز خود را در محدوده منفی به پایان رساندند و در مقابل، ۲۸ درصد بازار، معادل ۲۶۱ نماد، کار خود را با رشد قیمت به پایان بردند.

آسایش تصریح کرد: بیشترین ورود پول در معاملات امروز مربوط به صنعت خدمات فنی و مهندسی بود که با ورود ۱۱۵ میلیارد تومان پول همراه شد. در مقابل، صنعت فرآورده‌های نفتی با خروج یک هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان پول، بیشترین خروج نقدینگی را به ثبت رساند.

او در تشریح روند معاملات امروز بازار سهام گفت: بازار در ابتدای صبح کار خود را با روندی مثبت آغاز کرد، اما در همان چند دقیقه ابتدایی معاملات، فشار فروش، مشابه روز‌های گذشته، شکل گرفت و بازار به سمت محدوده منفی حرکت کرد. همچنین رنج منفی در نماد‌های لیدر بازار باعث افزایش هیجان منفی در معاملات شد.