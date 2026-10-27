سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیر» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مندی از نقشه‌ی راه مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام -از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند.

تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصا اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشور‌های همسایه بر پایه‌ی منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محور‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.

در این دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشوردر حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. دکتر محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد.

منبع: رسانه دفتر رهبر انقلاب

برچسب ها: رهبر انقلاب ، محسن رضایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ما کارگران شرکت نفت بعد از ۷سال تبدیل وضعیت نشدیم.لطفا رهبر مهربان دستور فرمایند مشکل ما حل شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ماشالله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، شیطانکهای عالم بزودی به دست این بزرگ مرد و آزادگان و مؤمنان راه توحید در هم خرد می‌شوند باذن الله
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۵:۰۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
سلام
میخوان خرمون کنن . رهبرمون ، نوابغ سیاسی و نظامیمون ، بچه هامون ، دانشگاه هامون ، مدارس و زیر ساختهامون رو زدن حالا به همین راحتی میخوان ماست مالیش کنن . بازم میزنن میگن یه راهی برای ماست مالیش پیدا میکنیم . سه تا کشور چابلوس .
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