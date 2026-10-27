باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن در آینده نزدیک فرستاده‌ای را به مناطقی از جمله غرب آسیا اعزام خواهد کرد. این سخنگو امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری، نگرانی عمیق چین را از اوضاع این مناطق ابراز کرد.

در همین حال، احتمال دارد نشست سه‌جانبه‌ای میان شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برگزار شود.

این نشست سه‌جانبه قرار است در حاشیه اجلاس «مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» (اَپک) برگزار شود که ماه نوامبر آینده در چین برنامه‌ریزی شده است.

منبع: المیادین