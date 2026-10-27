باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ناپایداری در استان بویژه در ساعت‌های بعدازظهر و شب، اظهار کرد: این سامانه بعدازظهر امروز سه شنبه ۵ آبان ماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت پنج شنبه ۷ آبان در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و وزش باد، بارش نقطه‌ای و پراکنده، نوع مخاطره سامانه است.

مدیرکل هواشناسی استان فارس تصریح کرد: این سامانه سه شنبه ۵ آبان، استان به ویژه مناطق مرکزی و غربی را تخت تاثیر قرار می‌دهد.

حسینی بیان کرد: این سامانه روز چهارشنبه ۶ آبان، مناطق جنوب شرق استان به ویژه شرق شهرستان‌های لار و داراب را دربر می‌گیرد.

او اضافه کرد: در روز پنج شنبه ۷ آبان نیز این سامانه، مناطق جنوب شرق استان و نیمه شمالی به ویژه شهرستان‌های آباده و اقلید را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: ناپایداری‌ها همه مناطق و شهرستان‌های استان را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرند و در وسعت محدود و نقطه‌ای در برخی نقاط هستند.

او با بیان اینکه برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها اثر مخاطره سامانه است، به شهروندان توصیه کرد: در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود و در چرای دام احتیاط شود.